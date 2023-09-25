30 ay hapse mahkum edildi!

Lefkoşa’da tasarrufunda bir bankaya ait mühür bulunarak tutuklanan ve bir evden 160 bin TL çaldığı ortaya çıkan Wayne Vugo Ngwenya hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda yargılanan sanık 30 ay hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkında verilen kararı Yargç Barkın açıkladı.

Barkın, 18 Nisan 2023 tarihinde 22.00-22.35 saatleri arasında Gönyeli’de meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak sanığın kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini ve aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti. Yargıç Barkın, sanığın tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Barkın, yapılan ileri soruşturmada sanığın 31 Aralık 2021- 02 Ocak 2022 tarihleri arasında, Gönyeli’de S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 40 bin TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan 2×1 metre ebatlarındaki alüminyumdan mamul sürme camını açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıkış yaptığını söyledi.

Yargıç, sanığın yine aynı tarihler arasında Gönyeli’de, S.P’ye ait ikametgahın yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 120 bin TL nakit parayı konu ikametgahın balkon kısmında bulunan 2×1 metre ebatlarındaki alüminyumdan mamul sürme camını açarak girip sirkat ettikten sonra ikametgahın giriş kapısından çıkış yaptığını aktardı.

Sanığın işlediği suçların ciddiyetine, gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkat çeken Kıdemli Yargıç Barkın, oy birliği ile sanığı 30 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.