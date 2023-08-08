3 yaşındaki çocuk yüzme kursunda boğulma tehlikesi geçirdi

Girne’de bir otelin yüzme kursu esnasında, 3 yaşındaki bir kız çocuğu ölüm tehlikesi geçirdi. Olayda ihmali görüldüğü gerekçesiyle Y.H.Ş.(E-21) ve E.S.D.(K-19) tutuklandı.

Boğulma tehlikesi yaşayan Kendra Ezekiel Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.