3 trafik kazasından 2’sinin nedeni alkollü sürüş… 5 yaralı
Ülkede dün akşam ve gece yarısı meydana gelen üç trafik kazasından ikisinin nedeni alkollü sürüş olarak belirlenirken üç kazada toplam beş kişi yaralandı.
Ülkede dün akşam ve gece yarısı meydana gelen üç trafik kazasından ikisinin nedeni alkollü sürüş olarak belirlenirken üç kazada toplam beş kişi yaralandı.
Lefkoşa-Girne ana yolunda yoldan çıkıp takla atan araçta bulunan üç kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece, Lefkoşa-Girne ana yolunda Mithat Tarım (E-29) yönetimindeki ME 438 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak çelik bariyerlere çarptıktan sonra, takla atarak 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Mithat Tarım ve araçta yolcu olarak bulunan Zeyferan Selen (K-22) ve Songül Selen (K-11), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alındı.
Alkollü sürücünün yaptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bugün 00.30 sıralarındaki kazada 63 miligram alkollü içki tesisi altında olduğu saptanan Ferdi Özlütıraş (E-40), RE 734 plakalı salon aracıyla batı istikametine seyrettiği sırada, sanayi bölgesi çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton sete çarptı.
Kazada yaralanan, araçta yolcu olarak bulunan Ebru Özlütıraş (K-37), Ali Emir Özlütıraş (Ç-12) ve Aras Özlütıraş (Ç-9) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, müşahede altına alındı.
İskele’de alkollü sürücü kaza yaptı
İskele’de ise, Long Beach Çemberi civarında bulunan Yonca Sokak’ta, Kıkachuwu Azıh (E-32) 110 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SF 907 plakalı salon araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Araç sürücüsü Azıh tutuklandı.