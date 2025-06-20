3 operasyonda 4 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün Gazimağusa ve Lapta’da gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili 4 kişi tutuklanırken, ele geçirilen çeşitli tür ve miktarlardaki uyuşturucu madde emare olarak alındı.

Gazimağusa’da uyuşturucu ve eski eser

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından dün 13.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, M.S.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 15 gram metamfetamin ile 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturma kapsamında M.S.A. ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan V.E. (E-33) tutuklandı.

Öte yandan, dün 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.A.’nın (E-30) evinde yapılan aramada, yaklaşık 45 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile eski eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 testi, 2 kandil, bir kase ve kırık testi parçası bulundu. U.A. tutuklandı.

Lapta’da kargoyla gelen uyuşturucuya suçüstü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından dün Lapta’da gerçekleştirilen operasyonda ise, yurt dışından C.Ş.’ye (K-23) gönderilen kargoda yapılan aramada yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen plastik saklama kabı, metal pipo ve öğütücü bulundu. Soruşturma kapsamında C.Ş. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.