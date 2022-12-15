3 Motorlu Hasta Yatağı Nedir?

Günümüzde çeşitli hasta yatakları hastanelerde hizmet vermek için kullanılıyor.

Özellikle yatakta tedavi gören ya da ameliyat sonrasında uzun süre dinlenmek için hastanede kalacak olan hastalar, gelişmiş ve çok fonksiyonlu yatakları kullanmayı tercih ediyor. Bunlardan birisi ise 3 motorlu hasta yatakları. Bu 3 motorlu hasta yataklarında bulunan elektrikli motor sayesinde, hastalar yataklarını, oldukça kolay bir şekilde istedikleri pozisyona getirebilir.

3 motorlu olan bu yataklarda genellikle başlık kısmında da delikler bulunur ve yatağın hastayı terletmesi engellenir.

Ayrıca silinebilir özelliğe sahip olan bu yataklar antibakteriyel olarak da sınıflandırılıyor ve hastalara hijyenik ortam sağlayabiliyor. Köşelerde genellikle serum takılma yerler bulunan 3 motorlu hasta yatağı kumanda ile kontrol edilebiliyor. Bu el kumandası ile yatağı alt ve üst tarafı kolayca ve hızlıca hareket ettirilebiliyor. İsterse hastanın kendisi de rahat bir şekilde kendi yatağını daha dik ya da yatay pozisyonlara getirebilir.

3 Motorlu Hasta Yatağı Özellikleri Nelerdir?

Üzerinde yani pek çok bölgesinde hava delikleri bulunan 3 motorlu hasta yatağı, hastalara pek çok avantajlar sağlıyor. Hava geçiren ve nefes alabilen özelliğe sahip olan bu yataklar, üzerinde bakteri ya da mikrop barındırmıyor. Bu sayede hastane de gribal enfeksiyonların bulaşması önüne de kolayca geçilebilmiş oluyor.

Ayrıca, bu yataklar yaklaşık 190 ve 200 kg ağırlık kapasiteye sahiptir. Bunun yanı sıra 360 derece dönebilen tekerleklere de sahiptir. Bu sayede, bu yataklar büyük ve ağır olsa da hastaların durumuna göre kolaylıkla hareket edebiliyor.

Bunlarında ötesinde 3 motorlu hasta yatakları, üzerinde sıvı geçirmez örtü de bulunuyor. Bu sayede herhangi sorun ortaya çıkmıyor ve yatakların üzeri kolayca temizlenip hastalar için steril hale getirilebiliyor. Yaklaşık 6000 Newton gücünde olan bu 3 motorlu hasta yatakları hem doktorlar hem de hastalar tarafından oldukça kullanışlı bulunuyor.

En İyi 3 Motorlu Hasta Yatağı Nereden Alınır?

Meissa web sitemizden hastaların ihtiyacı olan tüm yatak çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Özellikle 3 motorlu hasta yatağı seçeneklerini sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Bulunan iletişim bilgilerimizden de bize ulaşabilir ve kullanışlı yataklar ile hastalarınıza en yüksek derece hizmet sunabilirsiniz.