3 kundaklamayı ‘azmettirmekten’ tutuklu!

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen E.B’nin karantinada olması nedeniyle gıyabında 3 gün daha tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, 19.02.2016 tarihinde King Oto isimli iş yerine zanlı E.B’nin azmettirmesi ile giden M. S ve M.K’nin, toplam değerleri 507,000 STG olan 9 adet araç üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe verdiklerini, kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte Özmerhan Finans isimli iş yerinin de yine E.B’nin azmettirmesi kundaklandığını ve 10,000 TL maddi zarara uğratıldığını aktardı.

Yine aynı tarihte Opel Plaza isimli iş yerinin de zanlının azmettirmesi ile kundaklandığını, toplam değerleri 217,000 STG olan 15 adet aracın hasara uğratıldığını belirtti.

Polis, zanlının olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantina altında olması gerektiğinden aleyhindeki derdest emri gereği Alayköy Karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'ye yeni gelmesi ve bu karantina sürecinin de tamamlanabilmesi nedeniyle poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.