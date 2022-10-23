“3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi”

Güzelyurt’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen kavga sonrasında olayda ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan D.P. mahkemeye çıkarıldı.

Polis müfettiş muavini Andım Baytunç, 17 Ekim’de Güzelyurt’ta meydana gelen kavga sonrası yapılan soruşturma neticesinde, zanlı D.P.’nin N.V., Y.T. ve E.Ş.’yi kendisine ait olan LZ 983 plakalı araç ile cezadan kurtarmak maksadı ile olay yerinden alıp götürmek sureti ile ‘feri fail’ suçunu işlediğini söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha incelenen kamera görüntüleri olduğu ve zanlının söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları izlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.