3 kilo ağırlığında uyuşturucu, 1 tutuklu

Alsancak'ta dün akşam Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Kod:32 Operasyonu' kapsamında bir evde yapılan arama sonucu uyuşturucu ele geçirildi, 24 yaşındaki A.M.A.M.A. (E) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 21.30 sıralarında bir evde gerçekleşen operasyonda 3 kilo hintkeneviri türü ile 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayda 1 kişi tutuklanırken, polis soruşturması sürüyor.