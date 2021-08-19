3 farklı yerde yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Haspolat’ta Dilem Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, kuru otlar, çöp ve molozların yanı sıra bir adet büyük boy çöp bidonu yanarak zarar gördü.

Güngör çöplüğüne giden yolun 2-3’ncü km’leri arasında saat 15:40 sıralarında arazi içerisinde bulunan çöp ve molozlar ile kuru otlar çıkan yangın sonucu yanarken, saat 17:30 sıralarında Meriç’te yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcım sonucu ise yaklaşık yarım dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile çam ve selviden oluşan toplam 25 ağaç yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.