3 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

‘Sahte reçete’ soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı ve doktorlar tutukluluk sürelerinin dolmasıyla tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında “delilleri karartma” suçundan dün gece 1 sivil , bu sabah da 1 eczacı daha Mağusa’da tutuklandı. Tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan ve 4 gün ek tutukluluk kararı alınan Eczacılar G.V.A.,S.S, ve İ.T, doktorlar G.E., N.P, ve M.A. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Öte yandan Gemikonağı’nda barkotları kesili vaziyette 26 adet çöp poşetleri içerisinde bulunan haplarla ilgili zanlı olarak görülen eczacı İ.T. ve vatandaş A.K. de bugün Lefke’de mahkemeye çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere 3 doktor ve 3 eczacı, 4 gün ek tutukluluk, çöpe atılan ilaç zanlıları da 2 gün tutukluluk almıştı.