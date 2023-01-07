3 “ani ölümün” sebepleri belirlendi

Geçtiğimiz günlerde evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitiren üç kişinin otopsileri yapılarak ölüm sebepleri belirlendi.

Polis basın bültenine göre, Boltaşlı’da 5 Ocak’ta evinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Meda’nın (E-37) otopsisinde ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Beyarmudu’nda 4 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Fatma Tekok’un (K-73) otopsisinde de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu belirlendi.

Girne’de 5 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Susan Loraıne Slater’in (K-62) otopsisinde ise ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği" olduğu anlaşıldı.