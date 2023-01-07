3 “ani ölümün” sebepleri belirlendi
Geçtiğimiz günlerde evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitiren üç kişinin otopsileri yapılarak ölüm sebepleri belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitiren üç kişinin otopsileri yapılarak ölüm sebepleri belirlendi.
Polis basın bültenine göre, Boltaşlı’da 5 Ocak’ta evinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin Meda’nın (E-37) otopsisinde ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.
Beyarmudu’nda 4 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Fatma Tekok’un (K-73) otopsisinde de ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu belirlendi.
Girne’de 5 Ocak’ta evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Susan Loraıne Slater’in (K-62) otopsisinde ise ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği" olduğu anlaşıldı.