29 ölüm, 419 yaralı

Serap ŞAHİN

Son yıllarda yaşanan trafik kazalarında kaydedilen bilanço endişe verici bir şekilde artış gösterdi. Geçtiğimiz 2022 yılında, toplam 21 ölümlü kaza meydana gelirken, 2023 yılının 7 aylık süresinde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza gerçekleşti.

2023 yılının 17 Temmuz ortasına kadar olan süreçte bin 692 kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazalarında 29 kişi hayatını kaybederken, 419 kişi yaralandı.

Gerçekleşen trafik kazalarının ilçelere göre dağılımında ise toplamda 606 trafik kazası ile başkent Lefkoşa ilk sırada kayıtlara geçti.

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde en az 246 bin 31 araç sürücüsü kontrol edilirken, 26 bin 731 kişi de suç işlediği tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

29 kişi trafikte can verdi

Gerçekleşen trafik kazalarının ağır sonuçlarından biri olan can kaybı, 2023 yılının Temmuz ayına kadar olan süreçte bin 692 trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazalarında toplamda 29 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında Lefkoşa ilk sırada

Gerçekleşen trafik kazalarının ilçelere göre dağılımında, toplamda 606 trafik kazası ile Lefkoşa ilk sırada kayıtlara geçti.

Girne’de 475, Gazi Mağusa’da 363, İskele’de 130, Güzelyurt’ta 118 trafik kazası meydana geldi.

26 bin 731 kişiye yasal işlem başlatıldı

Polis tarafından ülke genelinde gerçekleşen trafik denetimlerinde 246 bin 31 araç sürücüsü kontrol edilerek, 26 bin 731 kişinin trafikte suç işlediği tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

1421 kişi seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi

Haziran ve Temmuz ayında yapılan kontrollerde aşırı sürat ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak işlenen trafik suçlarında ilk sıralarda yer aldı.

Bin 421 araç sürücüsü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edilirken, 650 kişi de sürat sınırını aşmaktan rapor edildi.