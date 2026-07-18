Berova "Temmuz'da borçlanma yok" dedi, 6 milyar daha borçlanıyor!

UBP - YDP - DP Hükümeti, "Devletin mali yükümlülüklerini yerine getiremediğini" belirtti, Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın "Haziran'dan sonra borçlanma yok" sözlerine karşın 6 milyar TL daha borçlanma kararı aldı.

2025 yılından bu yana neredeyse her ay borçlanan ve özellikle son 7 ayda "borcun borcunun borcunu" kapatmak adına borçlanan koalisyon, hem öngörüsüzlük hem de batırılan ekonominin faturasını sonraki hükümete kesmeye çalışmakla suçlanıyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, haziran ayından itibaren yeni bir ek borçlanmaya ihtiyaç duyulmayan bir döneme girmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Berova, dünü yaptığı açıklamada ise yılın ilk altı ayında hayat pahalılığı oranının bütçede öngörülen seviyeyi aştığını, bütçenin yüzde 12'lik hayat pahalılığı beklentisiyle hazırlandığını, gerçekleşen oranın yüzde 16,95'e ulaşmasının kamu maliyesi üzerinde ilave yük oluşturduğunu söyledi.

Bu açıklama, ana muhalefet CTP'nin "gelir öngörüsü yapmaktan aciz bir hükümet" eleştirilerini akıllara getirdi.

CTP, söz konusu eleştiriyi geçtiğimiz aylarda Mecliste gündeme gelen ve Hükümetin "varlık barışı" iddiasıyla topluma satmaya çalıştığı "yurtdışındaki kaynağı belirsizlik paraların aklanması" yasasının görüşüldüpü genelde kurulda yapmıştı

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, hükümetin gelir öngörüsü yapmaktan aciz olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Berova, kara para aklama yasası olarak anılan yasanın "gelir getireceğini ve açığı kapatacağını" iddia etmişti.