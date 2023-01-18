26 yaşındaki Tahsin Tilki hayatını kaybetti

İskele - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Tahsin TİLKİ tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

İskele-Mağusa anayolu üzerinde, saat 00:30 sıralarında, 26 yaşındaki Tahsin Tilki yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Mağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Tahsin Tilki kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.