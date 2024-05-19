25’inci Turizm Günleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi eğitim faaliyetlerine 25. Turizm Haftası etkinlikleri ile devam ediyor.

Fakülte Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır’ın yaptığı açıklamaya göre bu yıl 20-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 25. Turizm Günleri “Doğanın Zenginliğini Keşfet” teması ile gerçekleşecek.

DAÜ Turizm Günleri 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü, çiçek temalı sergi ile başlayacak. Program kapsamında saat 11.00’de “Kuzey Kıbrıs’taki Endemik Bitkiler” konusunda, saat 14.00’te ise “Kıbrıs’ta Yetişen Yenilebilir Otlar ve Yabani Mantar Türlerinin Kıbrıs Mutfaklarında Kullanımı” konulu seminerler gerçekleştirilecek. 21 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09.30’da “Silver Plajında Doğa ve Kuş Gözlemi” etkinliği ardından 10.30’da ‘Silver Plajı’nda Su Sporları” etkinlikleri Güçver Su Sporları katkılarıyla düzenlenecek. 14.30’da ise Turizm Fakültesi’nde Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreniyle başarılı öğrencilere sertifikaları verilecek.

22 Mayıs 2024 tarihinde ise Turizm Fakültesi bahçesinde Gazimağusa Belediyesi ve Othello Innerwheel iş birliği ile gerçekleşecek bir çiçek festivali düzenlenecek. Saat 10.30’da müzik dinletisi ile başlayacak olan festival, saat 10.45’te Açılış Konuşmaları ile devam edecek. Ardından saat 11.00’de “Organik Bahçe Açılışı” ile devam edecek olan festival kapsamında Çiçek Temalı Sergi, Dj Müzik, Çiçek Standları, Kültürel Standlar, Çeşitli Ürün Standları, Dans Gösterileri, Voleybol Turnuvaları, Yiyecek ve İçecek Standları, Rekreasyon Oyunları gerçekleştirilecek. DAÜ Turizm Fakültesi’nden yapılan açıklamada etkinliğe tüm halkın davetli olduğu bidirilerek, standlardan toplanan gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanacağı vurgulandı.

DAÜ Turizm Günleri kapsamında 23-24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde ise Lefke-Gemikonağı-Yeşilırmak bölgesine Konaklamalı Teknik Geziler düzenlenecek. Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi ve Cittaslow katkıları ile düzenlenecek olan gezilerde Tarihi Lefke ve Osmanlı Konakları-Çilek tarlaları, Muz ve Portakal Bahçeleri; Kırsal; Kalkınma Kadın Kooperatifi 4K; Kuru Meyve Üretim Tesisi; Angolem Üzüm Bağlar, Bağlıköy; Yeşilırmak Çilek Bahçeleri; Mariam Herbs Organik Yağlar/Sabunlar ve Bitkisel Üretim Merkezleri ziyaret edilecek.