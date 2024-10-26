2500 Adet MDMA hap ele geçirildi

Girne Turizm Limanı’nda 25 Ekim 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "İkizler Operasyonu" kapsamında, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen 47 yaşındaki Z.E.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 2500 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Z.E. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.