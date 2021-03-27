25 kaybın yaş ortalaması 70... En genci 40, en yaşlısı 84 yaşında

COVID-19 nedeniyle art arda gelen ölüm haberleri yürek burkuyor, yaşanan genç kayıplar evlere ateş düşürüyor. Bugüne kadar 25 kişi COVID 19 nedeniyle tedavi gördüğü Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kayıpların en genci 40, en yaşlısı 84 yaşındaydı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler incelendiğinde ise hayata veda eden 25 hastanın yaş ortalamasının 70 olduğu görülüyor. Pandemiyle mücadelede en fazla erkek hastaların yaşama veda ettiği kayıt altına alındı.

Ayşe GÜLER



COVID-19 nedeniyle adanın kuzeyinde bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

Ocak ayında yaşama veda eden 40 yaşındaki S.Ç, Sağlık Bakanlığı resmi verilerine ‘en genç’ kayıp olarak geçti.

Şu ana kadar COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde hayata veda eden en yaşlı kişiler ise 84 yaşındaydı. 84 yaşındaki 2 kişi Ocak’ta, 1 kişi ise Mart’ta yaşamını yitirdi.

Öte yandan COVID-19 tedavisi görürken hayata veda eden 25 hastanın yaş ortalamasının 70 olduğu da görüldü.

Pandemiyle mücadelede en fazla erkek hastaların yaşama veda ettiği kayıt altına alındı.

İlk kayıplar, Alman turistler…

Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı ilk kayıp, 2020 Mart ayında yaşandı.

Ülkede ilk gören vakalar arasında da yer alan 73 yaşındaki Alman turist J.B. 28 Mart’ta yaşamını yitirdi.

Alman turistin eşi L.H.G.G ise 1 Nisan’da hayatını kaybetti.

Turistlerin ardından 13 Nisan’da 54 yaşındaki M.U.K COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 17 Ekim’de ise 78 yaşındaki A.Ç hayatını kaybetti.

8 Aralık’ta ise 83 yaşındaki Z.D isimli kadın, yaşama veda etti.

Ocak’ta 8 kayıp…

2021 yılında Ocak, Şubat ve Mart ayında art arda kayıplar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre Ocak’ta COVID -19 nedeniyle 8 kişi Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bu hastaların en genci 40 yaşındaki S.Ç’ydi. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan S.Ç’nin ölümü ülkede büyük üzüntü yaratmıştı.

Aynı gün, 24 Ocak tarihinde 56 yaşındaki M.A.K yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 1 Ocak’ta 84 yaşındaki M.B, 3 Ocak’ta 77 yaşındaki S.S, 5 Ocak’ta ise 80 yaşındaki K.Ş yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 81 yaşındaki S.H’nin 8 Ocak’ta, 84 yaşındaki H.A’nın ise 12 Ocak’ta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

9 kayıp da Şubat’da…

Şubat ayında ise COVID-19 nedeniyle tedavi gören 9 hastanın yaşama veda ettiği verilere yansıdı.

6 Şubat’ta 62 yaşındaki S.Y, 7 Şubat’ta 52 yaşındaki H.U ile 82 yaşındaki E.İ hayata veda etti.

79 yaşındaki M.K’nin 11 Şubat’ta, 58 yaşındaki S.Y ile 67 yaşındaki E.A’nın hastanede yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.

Aynı ay içerisinde 68 yaşındaki H.E, 82 yaşındaki C.Y,19 Şubat’ta ise M.H yaşama veda etti.

3 ölüm de Mart’ta…

Mart’ta ise 3 kişinin COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı.

3 Mart’ta 84 yaşındaki F.D, 24 Mart’ta ise 52 yaşındaki E.İ.K yaşama veda etti.

25 Mart tarihinde ise 42 yaşında H.D’nin hayatını kaybettiği bakanlık verilerine yansıdı.