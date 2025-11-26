“25 Kasım Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son” temasıyla yürüyüş düzenlendi

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla dün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Kulüpten verilen bilgiye göre, 222. Bölge Kuzey Kıbrıs’ın çağrısıyla 12 Inner Wheel kulübü, çeşitli sivil toplum örgütleri, şirket temsilcileri, üniversite öğrencileri, vatandaşlar ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Kuğulu Park’tan başlayarak Büyük Han’da tamamlandı.

“25 Kasım Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son” temasıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı Zehra Deniz Yüksel tarafından ortak açıklama okundu.

"Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin hiçbir türü meşru görülemez"

Ortak açıklamada, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin hiçbir türünün meşru görülemeyeceği ifade edildi.

Şiddetin; fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, sözlü ve dijital her biçimiyle insan onurunu zedelediği, aileleri dağıttığı ve toplumun sağlıklı gelişimini engellediği ifade edilen açıklamada, Inner Wheel Kulülerinin şiddete karşı duruşunun “güvenli ve eşit bir yaşamı savunmak” olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin “Dünyayı Turuncuya Boya” kampanyasına destek belirtilen açıklamada, turuncu rengin şiddetsiz, parlak ve umut dolu bir geleceği temsil ettiği kaydedildi.

Her kadın ve çocuğun güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bu hakkın korunmasının tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şiddetin tüm türleri reddedildi; mağdurlara destekleyici bir yaklaşımın önemine işaret edildi ve farkındalık, eğitim ve dayanışma yoluyla şiddetin önlenmesine katkı konacağı vurgulandı.

İş birliği içinde etkin müdahale ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, bu yılın teması olan “Öne Çıkalım, Örnek ve Öncü Olalım” doğrultusunda herkes mücadele ve dayanışmaya davet edildi.