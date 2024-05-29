23 Nisan İlkokulu öğrencilerden anlamlı ziyaret
Girne 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Girne 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında öğrenciler, getirdikleri mamaları, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı.
Burada hayvan barınağının işleyişi konusunda bilgi alan öğrenciler, “Satın Alma, Sahiplen” sloganı ile topluma mesaj verdi.
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