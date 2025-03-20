23. kez Kıbrıs'ta sinemanın en büyük buluşmasına davetlisiniz

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta sinemanın en nitelikli ve büyük etkinliği olarak bu yıl 4-12 Nisan tarihleri arasında 23. kez Lefkoşa ve Limasol’da birçok farklı mekanda gerçekleştirilecek Kıbrıs Uluslararası Film Günleri Festivali (CFD) program da belli oldu.

Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Müsteşarlığı Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu tarafından düzenlenen ve Yönetmenler Argyro Nikolaou ile Marios Lizidis’in küratörlüğünde gerçekleşecek 23.CDF2025, sinema sanatı ve hikâye anlatımında çok disiplinli bir deneyim sunma hedefiyle yine ana mekanlar olarak kullanılan Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa'daki Zina Palace’de heyecan verici bir gösterim ve paralel etkinlik programına ev sahipliği yaparak, yapımcılar ve izleyiciler için canlı bir diyalog alanına dönüşecek. Her sene, adanın izleyicilerine çağdaş sinemanın dinamik akımlarının heyecan verici bir panoramasını sunma misyonunu derinleştirme hedefiyle çalışan festival 9 gün boyunca sanatsal keşif ve estetik zevkin eşsiz bir alanı olacak.



Aslı Özge'nin “Faruk” filmi de Viewfinder bölümünde gösterilecek

Son ayların en çok beklenen ve uluslararası izleyicilerin dikkatini çeken 5 film Viewfinder-Çağdaş Uluslararası Sinemaya Bakışlar bölümünde yarışma dışı olarak gösterilecek. Söz konusu filmler:

- Payal Kapadia'nın “All We Imagine as Light” başlıklı lirik filmi, Mumbai'de kişisel ve profesyonel hayatlarındaki çelişkileri yaşayan üç işçi sınıfından kadına samimi bir şekilde odaklanmaktadır. Film son Cannes’de Büyük Ödülü kazandı.

- Kendi kendini sürgün eden Mohammad Rasoulof'un gizlice çektiği “The Seed of the Sacred Fig” adlı politik dram, Tahran'da rejimin paranoyasıyla mücadele eden bir yargıcı konu alıyor. Cannes Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü ve En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi.

- Aslı Özge'nin “Faruk” isimli yeni filmi yönetmenin 90 yaşındaki babasını ana karakter olarak öne çıkararak kurmaca ve belgesel arasındaki çizgiyi aşan melez bir sinema aracılığıyla yerinden edilmenin etkilerini ve baba-kız ilişkisinin karmaşıklığını inceliyor. Filmin dünya prömiyeri Berlinale Panorama'da yapıldı.

- Boris Lojkine'in Cannes Un Certain Regard bölümünde iki ödül kazanan “Souleymane's Story” adlı filmi Gineli bir sığınmacının Paris'te gıda dağıtıcısı olarak çalışırken kritik bir mülakata hazırlanmasını konu alıyor.

- Luca Guantanino'nun William Burroughs'un aynı adlı kitabından uyarlanan ve Mexico City'de geçen erotizm yüklü “Queer ” isimli filmi, bir Amerikalı adamın derin ama ulaşılmaz bir ilişki kurma çabasını inceliyor.



Uluslararası Yarışma’ya rekor sayıda başvuru ve film kalitesindeki kayda değer artış

Glocal Images Uluslararası Yarışması Bölümü, sosyal, siyasi ve kişisel hikayeleri ele alarak modern dünyanın karmaşıklığını yakalayan filmlerin aracılığıyla heyecan verici anlatılar sunuyor. Bu yıl yarışma bölümüne olan ilgi, rekor sayıda başvuru ve filmlerin kalitesindeki kayda değer artışla zirve yaparak uluslararası bağımsız sinema için bir ölçüt olma potansiyelini kanıtladı.

Bu sene izleyeceğimiz filmler:

- Déa Kulumbegashvili'nin yönettiği Venedik Jüri Özel Ödüllü “April” (Gürcistan, İtalya, Fransa)

- Saulė Bliuvaitė'nin Locarno’da Altın Leopar Ödülünü alan “Toksik” isimli filmi (Litvanya)

- Jonathan Millet'in ilk yönetmenlik denemesi olan “Ghost Trail” (Fransa, Almanya, Belçika)

- Yükselen yıldız David Jovanovic'in “Sun Never Again” isimli ilk filmi (Sırbistan)

- Stergios Paschos'un Michelle Valley'in başrolünde oynadığı “Lula Leblanc” filmi (Yunanistan)

- Khaled Mansour'un “Seeking Haven for Mr. Rambo” isimli ilk uzun metrajı(Mısır,S.Arabistan)

- Christos Massalas'ın Selanik’ten ödüllü “Killerwood” isimli kara komedisi (Yunanistan)

Bu yıl Kıbrıs Yarışma Bölümü’nde, önde gelen Kıbrıslı film yapımcılarının farklı sanatsal yönelimlerini yansıtan üç benzersiz filmi yer alıyor. Filmler aynı zamanda yerel yaratıcılığı uluslararası trendlerle birleştiren Uluslararası Yarışma- Glocal Images'e de katılıyor.Filmler:

- Ödüllü yönetmen Aliki Danezi-Knutsen'in “Çok Yakın, Çok Uzak” isimli yeni filmi (Yun-Kıbrıs), ayrılmış bir çiftin izole bir adada yeniden birleşme ya da ayrılma yolunda adım atmaya çalışmasını konu alıyor.

- Kyros Papavasileiou'nun “Çorap” isimli 3. uzun metrajlı mizahi filmi (Kıbrıs), kuzeninin evinde iyileşirken geçirdiği bir kazanın sonuçları hakkında bir film çeken bir yönetmeni anlatıyor.

- Emilios Avraam'ın ilk filmi “Smaragda”(Kıbrıs),sosyal ağlardaki faaliyetleri yoluyla kendini keşfetme yolculuğuna çıkan ve hayatın belirsizlikleriyle yüz yüze gelen orta yaşlı bir kadına odaklanıyor.



CFD,usta yönetmen David Lynch'i 3 filmiyle anacak

Özel gösterimler arasında merhum yönetmen David Lynch'e bir anma etkinliği de yer alıyor. Lynch'in çalışmalarının ilham vermeye ve merak uyandırmaya devam eden karanlık ve yıkıcı yönlerini yeniden yaşama fırsatı sunuyor.Bunlar arasında sürrealizmi insan ruhunun yoğunluğuyla birleştiren çığır açan “The Lost Highway”, “Blue Velvet” ve “Wild at Heart” filmleri yer alıyor.



Çocuk ve Gençlere yönelik bu yıl eşitlik, dayanışma ve önyargıların üstesinden gelme konulu filmler var

Festival'in Çocuk ve Gençlere yönelik olan bölümünde bu yıl eşitlik, dayanışma ve önyargıların üstesinden gelme konularına odaklanan filmler gösterilecek. Söz konusu filmler: Soleen Yusef'in (Almanya) “Winners” filmi, Eirik Sæter Stordahl'ın (Norveç) “Lars is Lol” filmi, Franco García Becerra'nın (Peru, Şili) “Through Rocks and Clouds” filmi ve Kristina Dufková'nın(Çekya, Slovakya, Fransa) “Living Large” ve Mamoru Hosoda'nın (Japonya) Yunanca dublajlı olarak gösterilecek olan “Mirai” adlı animasyon filmleridir.



Sinemacıların kaçırmaması gereken Atölyeler-Ustalık Sınıfları

Casting Atölyesi: En iyi casting yönetmenleri Francesco Vedovati ve Makis

Gazis'in katılımıyla. Pratik seçme teknikleri ve içeriden tavsiyeler….7 ve 8 Nisan, Artos Kültür ve Araştırma Evi,Lefkoşa

"Görünmez Mitler" Film Çekim Atölyesi: Oliwia Tado ve Mariangela Ciccarello liderliğinde Kıbrıs'ın gizli mitlerinden esinlenen iki günlük kısa film yapım atölyesi… 5 ve 6 Nisan,Columbia Beach Resort

Deniz Tortum ile VR Film Yapımında Ustalık Sınıfı: Yönetmen, senarist ve multimedya sanatçısı Deniz Tortum ile VR film yapımının tarihi ve uygulamaları üzerine tam günlük bir ustalık sınıfı… 5 Nisan-CYENS Mükemmeliyet Merkezi-Lefkoşa (Özel Gösterim: "Shadowtime" de içerir)



CFD x Tapper Film Kulübü’nden özel gösterim SOME STRINGS, 26 Mart’ta

Festival öncesinde 26 Mart Saat 20:00’de CFD ve Tapper Film Kulübü güçbirliği ile Filistin'de kök salmış, yayınlanmamış filmlerden oluşan SOME STRINGS özel gösterimi olacak. Tüm dünyada gösterilen yaklaşık 6 saatlik kısa filmlerden oluşan ve Mart 2024'te başlatılan Some Strings, şu ana kadar 100'den fazla seçkin ve yükselen sanatçıyı bir araya getiriyor. Bu, projenin Kıbrıs'taki ilk gösterim etkinliği film küratörü Christina Andreou tarafından yönetilecek bir tartışma ardından kısa filmlerden oluşan bir saatlik programı içeriyor.

Detaylı program cyprusfilmdays.com adresinde ve Festival'in Facebook sayfasında (facebook.com/cyprusfilmdays) ve Instagram'da (@cyprusfilmdays) yer alıyor.



Tüm filmler orijinal dilinde,Yun-İng. altyazılı, Kıbrıs yarışma bölümü filmleri ayrıca Türkçe altyazılı olarak gösterilecek

Gösterimlerin kişi başına(öğrenci kartlı üniversite öğrencileri, öğrenciler, özel ihtiyaçlı bireyler ücretsiz) 5 € ve sezonluk geçiş kartı (tüm Festival gösterimleri için) için 30 € olduğu festivalde tüm filmler Yunanca ve İngilizce altyazılı orijinal diyaloglarıyla gösterilecek. Kıbrıs yarışma bölümü filmleri ayrıca Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.