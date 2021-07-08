“22 milyon 270 bin 243 TL üretici hesaplarına yatırıldı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mayıs 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “16-31 Mayıs 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 871 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü (22,270,243.93 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi.