22 Belediye Başkanı ve sendikadan ortak talep, ‘grev’ uyarısı
Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar taleplerini ortaya koydu, Hükümetin 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerini değerlendirecek.
Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar taleplerini ortaya koydu, Merkezi Hükümet’in 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerini değerlendireceklerini açıkladı.
22 Belediye Başkanı ve bu belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ ve MTG-İŞ’nin ortak açıklama ile duyurduğu talepleri arasında, Katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi var. Belediyeler ayrıca, Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesini de istiyor.
Belediyeler ve sendikaların talepleri şöyle:
- Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,
- Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
- COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
- Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi.
ORTAK DEKLERSYON’UN TAM METNİ ŞÖYLE:
“ Aşağıda imza sahibi Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak; Ülkemizin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşullar Belediyelerimizi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Özellikle 2018 yılında ki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında Belediyelerin Devlet Katkı Paylarına %0,52’lik artış verilmesi Belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleridir.
Geldiğimiz noktada, 2022 yılında Devlet Katkı Paylarının %26’lık artış öngörülürken, Belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı %37,26’dır. Önümüzdeki Temmuz ayında yine Merkezi Hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise %20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30 luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.
Dolayısıyla Yerel Yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak Merkezi Hükümetten aşağıdaki 4 maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız.
-Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,
-Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
-COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
-Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi,
Yukarda belirtilen ilk 3 madde ile ilgili olarak Merkezi Hükümetin 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren Belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin tarafımızdan değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
DEV-İŞ: Koral Aşam
BES: Mustafa Yalınkaya
HÜR-İŞ: Ahmet Serdaroğlu
MTG-İŞ: Doğan Özüşen
Girne Belediyesi: Nidai Güngördü
Geçitkkale Belediyesi: Hasan Öztaş
Büyük Konuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu
Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar
Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros
Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli
Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif
Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı
Dipkarpaz Belediyesi: Yunus Zengin (Asbaşkan)
Erenköy Belediyesi: Meral Sertsoy (Asbaşkan)
Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan
Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan
Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler
Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ
Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser
Lefke Belediyesi: Aziz Kaya
İnönü Belediyesi: Ali Öncü
Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip
Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar
Alayköy Belediyesi: Hulusi Manisoy
Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu
Mağusa Belediyesi: İsmail Arter
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