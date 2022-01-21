22 Belediye Başkanı ve sendikadan ortak talep, ‘grev’ uyarısı

Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar taleplerini ortaya koydu, Merkezi Hükümet’in 31 Ocak tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerini değerlendireceklerini açıkladı.

22 Belediye Başkanı ve bu belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ ve MTG-İŞ’nin ortak açıklama ile duyurduğu talepleri arasında, Katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi var. Belediyeler ayrıca, Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesini de istiyor.

Belediyeler ve sendikaların talepleri şöyle:

Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi, Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi, COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi, Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi.

ORTAK DEKLERSYON’UN TAM METNİ ŞÖYLE:

“ Aşağıda imza sahibi Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak; Ülkemizin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşullar Belediyelerimizi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Özellikle 2018 yılında ki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında Belediyelerin Devlet Katkı Paylarına %0,52’lik artış verilmesi Belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleridir.

Geldiğimiz noktada, 2022 yılında Devlet Katkı Paylarının %26’lık artış öngörülürken, Belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı %37,26’dır. Önümüzdeki Temmuz ayında yine Merkezi Hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise %20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30 luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.

Dolayısıyla Yerel Yönetimler ve örgütlü sendikalar olarak Merkezi Hükümetten aşağıdaki 4 maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız.

-Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,

-Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

-COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

-Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi,

Yukarda belirtilen ilk 3 madde ile ilgili olarak Merkezi Hükümetin 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren Belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin tarafımızdan değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

DEV-İŞ: Koral Aşam

BES: Mustafa Yalınkaya

HÜR-İŞ: Ahmet Serdaroğlu

MTG-İŞ: Doğan Özüşen

Girne Belediyesi: Nidai Güngördü

Geçitkkale Belediyesi: Hasan Öztaş

Büyük Konuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu

Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar

Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros

Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli

Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif

Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı

Dipkarpaz Belediyesi: Yunus Zengin (Asbaşkan)

Erenköy Belediyesi: Meral Sertsoy (Asbaşkan)

Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan

Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan

Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler

Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ

Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser

Lefke Belediyesi: Aziz Kaya

İnönü Belediyesi: Ali Öncü

Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

Alayköy Belediyesi: Hulusi Manisoy

Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu

Mağusa Belediyesi: İsmail Arter

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