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22 Belediye Başkanı ve sendikadan ortak talep, ‘grev’ uyarısı

22 Belediye Başkanı ve sendikadan ortak talep, ‘grev’ uyarısı

Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar taleplerini ortaya koydu, Hükümetin 31 Ocak  tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerini değerlendirecek.

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Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar taleplerini ortaya koydu, Merkezi Hükümet’in 31 Ocak  tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerini değerlendireceklerini açıkladı.

22 Belediye Başkanı ve bu belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ ve MTG-İŞ’nin ortak açıklama ile duyurduğu talepleri arasında, Katkı payının artırılması, hükümetten alacakların ve covid desteklerinin ödenmesi var. Belediyeler ayrıca, Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesini de istiyor.

 

Belediyeler ve sendikaların talepleri şöyle:

  1. Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,
  2. Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
  3. COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,
  4. Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi.

 

ORTAK DEKLERSYON’UN TAM METNİ ŞÖYLE:

“ Aşağıda imza sahibi Belediye Başkanları ve Belediyelerde örgütlü sendikalar olarak; Ülkemizin içerisinde bulunduğu mali ve ekonomik koşullar Belediyelerimizi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Özellikle 2018 yılında ki döviz krizi ile başlayan, 2020 yılında baş gösteren Covid-19 Pandemisi ile devam eden ve 2021 yılında Belediyelerin Devlet Katkı Paylarına %0,52’lik artış verilmesi Belediyelerin bugün içerisinde bulunduğu krizin başlıca sebepleridir.

Geldiğimiz noktada, 2022 yılında Devlet Katkı Paylarının %26’lık artış öngörülürken, Belediyelerin sadece Ocak ayında çalışanlarına ödemesi gereken artış oranı %37,26’dır. Önümüzdeki Temmuz ayında yine Merkezi Hükümetin öngördüğü çalışanlara ödenmesi gereken Hayat Pahalılığı oranı ise %20’dir. Hal böyle iken yaşanan bunca zorlukların içerisinde Yerel Yönetimlerin ilaveten%30 luk bir Hayat Pahalılığı ödemesi yaratmaları mümkün değildir.

Dolayısıyla Yerel Yönetimler  ve örgütlü sendikalar olarak Merkezi Hükümetten aşağıdaki 4 maddelik talebimizi kamuoyu ile paylaşırız.

-Yerel Yönetimlerin Merkezi Hükümetten olan alacakları (Trafik Cezaları, Su Bakiyeleri vb.) 31Ocak tarihine kadar ödenmesi,

-Belediyelerin Bütçelerinin Bakanlar Kurulundan onaylanma süreci beklenmeden %26’lık artışlı Devlet Katkı Payların en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

-COVİD-19 pandemi dönemi boyunca Belediyelerin üzerlerine aldıkları sorumluluktan ötürü Merkezi Hükümetin ödemeyi taahhüt ettiği “Covid-19 Destek Ödeneğinin en geç 31 Ocak tarihine kadar Belediyelere ödenmesi,

-Belediye Devlet Katkı Paylarının Merkezi Hükümetin yapacağı Ek Bütçe ile çalışanların aldığı(%37,26) ve alacağı öngörülen(%20) hayat pahalılığı oranına çekilmesi,

Yukarda belirtilen ilk 3 madde ile ilgili olarak Merkezi Hükümetin 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar çözüm üretmemesi halinde, 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren Belediyelerde süresiz grev dâhil tüm eylem seçeneklerinin tarafımızdan değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

DEV-İŞ: Koral Aşam                                                                   

BES: Mustafa Yalınkaya

HÜR-İŞ: Ahmet Serdaroğlu

 MTG-İŞ: Doğan Özüşen

Girne Belediyesi: Nidai Güngördü

Geçitkkale Belediyesi: Hasan Öztaş

Büyük Konuk Belediyesi: Ahmet Sennaroğlu

Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar

Akıncılar Belediyesi: Hasan Barbaros

Mehmetçik Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli

Akdoğan Belediyesi: Ahmet Latif

Lefkoşa Belediyesi: Mehmet Harmancı

Dipkarpaz Belediyesi: Yunus Zengin (Asbaşkan)

Erenköy Belediyesi: Meral Sertsoy (Asbaşkan)

Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan

Esentepe Belediyesi: Cemal Erdoğan

Değirmenlik Belediyesi: Ali Karavezirler

Lapta Belediyesi: Mustafa Aktuğ

Alsancak Belediyesi: Fırat Ataser

Lefke Belediyesi: Aziz Kaya

İnönü Belediyesi: Ali Öncü

Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

Alayköy Belediyesi: Hulusi Manisoy

Çatalköy Belediyesi: Mehmet Hulusioğlu

Mağusa Belediyesi: İsmail Arter

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