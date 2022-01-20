Yerel yönetimlerde ‘Hayat pahalılığı’ sancısı: Belediyelerde maaş depremi

Belediyeler Birliği, devlet katkısında düzenleme yapılmazsa hayat pahalılığının ocak maaşlarına yansıtılmaması yönünde prensip kararı aldı; bugün sendikaların da dahil olacağı genişletilmiş toplantı yapılacak.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu’nun, açıklanan hayat pahalılığı oranıyla yerel yönetimlere ayrılan devlet katkısı arasındaki yüzde 30 farkın kapatılmaması halinde, bu orandaki hayat pahalılığını bu ayki maaşlara yansıtmama yönünde prensip kararı aldığı öğrenildi.

Prensip kararının, bugün gerçekleştirilecek toplantıların ardından ‘karara çevrileceği’ de elde edilen bilgiler arasında.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Açıklanan hayat pahalılığı oranıyla yerel yönetimlere ayrılan devlet katkısı arasında yüzde 30’lara kadar yükselen bir fark bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanları, katkı paylarının artırılmaması halinde çok sayıda belediyenin önümüzdeki aylarda ‘maaş ödeyemeyeceğini’ belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu’nun, açıklanan hayat pahalılığı oranıyla yerel yönetimlere ayrılan devlet katkısı arasındaki yüzde 30 farkın kapatılmaması halinde, hayat pahalılığını bu ayki maaşlara yansıtmama prensip kararı aldığı öğrenildi…

Prensip kararının, bugün gerçekleştirilecek toplantıların ardından ‘karara çevrileceği’ de elde edilen bilgiler arasında.

YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları, hayat pahalılığı ödeneği ile yerel yönetimlere ayrılan katkı payı arasındaki yüzde 30’luk farkın kapanması gerektiğine vurgu yaptı.

2022 yılının yerel yönetimler için “zor” bir yıl olacağını öngören belediye başkanları, Genel Seçim sonrasında kurulacak hükümetin önünde ciddi bir yerel yönetimler sorunu olacağını ifade etti, sorunlarının çözülmemesi durumunda sokakta olacaklarını belirtti.

Bu yapının sürdürülebilir olmadığını savunan belediye başkanları, yerel yönetimler için ciddi reformların gerçekleşmesi, Belediyeler Yasası’nın da meclisten yürürlüğe girmesi gerektiğinin altını çizdi ve ekledi: “Bu sorun bugün gün yüzüne çıkmadı, bu sorun dün de vardı ve biz bunları hep dile getiriyorduk. Ancak ne yazık ki son 10 yılda görev yapan hükümetler sesimizi duymadı ve bu sorunu görmezden geldi.”

Genel Kurul toplanacak, yol haritası belirlenecek

Konuyla ilgili Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu dün bir toplantı yaptı. Alınan bilgiye göre bugün ilgili sendikaların da katılacağı bir Genel Kurul gerçekleştirilecek ve bir yol yol haritası belirlenecek. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Genel Kurul sonrasında konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılacak.

Belediye Başkanları ne dedi?

Güzelyurt Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar:

“Sendikalarla görüşüp bir yol haritası çizeceğiz”

“Konuyla ilgili olarak dün bir Yönetim Kurulumuzla bir toplantı yaptık. Bugün de sendikalarla bir araya gelip yol haritası çizeceğiz”

“Konuyla ilgili olarak dün bir Yönetim Kurulumuzla bir toplantı yaptık. Bugün de sendikalarla bir araya gelip yol haritası çizeceğiz. Önümüzde seçim de var ve seçimin geçmesini de beklememiz gerek.

Bugünkü toplantıdan sonra açıklamamızı yapacağız.”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı:

“Halka en yakın kurumlarımızı felç ediyorsunuz”

“Evelemeye gevelemeye gerek yok bunun karışlanması İMKÂNSIZDIR. Seçim sonrası büyük buhran ve karanlıktır”

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, konu hakkındaki görüşlerini dile getirmişti.

Harmancı’nın yaptığı paylaşım şöyle:

“Bugün bir türlü devletin maaşlara yıllık yansıtacağı hayat pahalılığı miktarı netleşmediği için son haline getirmediğimiz 2022 yılı bütçesi için yıl boyu hayat pahalılığı ortalaması öngörüsü yüzde 56 olarak tarafımıza belirtilmiştir. Bu rakam bütçede 110 milyon TL ek maliyet demektir. Yıllık maaş ve yatırımlar kaleminin 295 milyon TL olması demektir. Evelemeye gevelemeye gerek yok bunun karışlanması İMKÂNSIZDIR. Seçim sonrası büyük buhran ve karanlıktır.

Geçen yıl belediye katkısı yüzde 0.5 (şakasız yüzde yarım) hayat pahalılığı yüzde 20, bu yıl devlet katkısı artışı yüzde 26 hayat pahalılığı yüzde 56.

Basiretsiz ve belediyelerin hiç bir hakkını bırakın aramayı koruyamayan Birlik yönetimini ve yerel yönetimleri tek ihtiyaç olduğunda hatırlayan hükümetlerimizi kutlarım.

Böylesi bir dönemde halka en yakın kurumlarımızı felç ediyorsunuz, 23 Ocak’tan sonra göreve talip olanları bekleyen en büyük sorunlardan biri bu olacaktır.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Mali durumu en iyi olan belediyeler bile yatırım yapamayacak”

“Mali bütçesi en iyi olan belediye bile sadece maaş ödeyebilecek, araçlarına mazot koyabilecek ve çöp toplayabilecek. Yani hiçbir yatırım yapamayacak”

“Bu rakamlarla belediyeler 2022 yılı içerisinde mali anlamda çok zorlanacak. Bununla ilgili Yasal bir düzenleme yapılmalı, Belediyeler Yasası değişmeli. Yasada 1995 ve 2004’ten kalan tarifeler var.

Şu unutulmaması lazım ki en basit bir örnek olarak mazot giderleri yüzde yüz artmış durumda ve belediyeler hiçbir şey yapamama durumuna geldi. Mali bütçesi en iyi olan belediye bile sadece maaş ödeyebilecek, araçlarına mazot koyabilecek ve çöp toplayabilecek. Yani hiçbir yatırım yapamayacak. Giderler fazla olmasına rağmen devletten alacaklarımız da ödenmiyor. 2019 yılına ait trafik cezalarından halen daha alacağımız var. Kısaca söylemek gerekirse, gelirimiz az ama giderimiz fazla…”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Bu rakamlarla birçok belediye personel ödeyemeyecek”

“Zaten geçen yıl var olan bir açık vardı. Buna bir de bu yıl bu rakamlar eklenecek ve birçok belediye batmanın eşiğine gelecek”

“Bazı belediyelerimiz zaten maaş ödeme konusunda birçok sorunla karşı karşıya. Ben, bu rakamlarla tüm belediyelerin personel ödeyebilme konusunda sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. Zaten geçen yıl var olan bir açık vardı. Buna bir de bu yıl bu rakamlar eklenecek ve birçok belediye batmanın eşiğine gelecek. Bizim talebimiz, hayat pahalılığı ile belediyelerinin aldığı katkı payının aynı oranda olmasıdır. Aksi takdirde böyle bir yapıyla sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı olamaz.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Yerel yönetimleri bitirme noktasına getirdiler”

“Bizim yaptığımız siyaset değil, biz halka hizmet ediyoruz. En azından oluşacak olan bu yüzde 35’lik fark kapatılmalı. Çünkü bu rakam çok ciddi bir rakamdır”

“Devlet tarafından belediyelere verilecek olan katkı 2022 genelinde yüzde 26’dır. Belediyelerin ise tüm yıl için yapacağı harcamalar yüzde 62’dir. Buradaki açık ise yüzde 35’dir. Ben bunun amaçlı ve maksatlı yapıldığını düşünüyorum. Belediyelerdeki kapatma noktasına getirecekler. Seçimin ardından yeni kurulacak olan hükümetle görüşmeler yapacağız. Taleplerimiz yerine gelmemesi durumunda hakkımızı sokakta arayacağız. Çünkü hiçbir belediye bu artışları ödeyemez. Eski Başbakan belediyelere pandemi katkısı verileceğini açıklamıştı ancak onları da alamadık. Açık söylemek gerekirse yerel yönetimleri bitirme noktasına getirdiler. Bizim yaptığımız siyaset değil, biz halka hizmet ediyoruz. En azından oluşacak olan bu yüzde 35’lik fark kapatılmalı. Çünkü bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Sadece kırsaldaki belediyeler değil büyük belediyeler bile ciddi sıkıntılar yaşayacak ve personelini bile ödemeyecek duruma gelecek.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Belediyelerin yüzde 80’i bu yükü karşılayamaz”

“Yüzde 36-37’lik bir açık var ve hiçbir belediye bunu karşılayacak. Belediyelerin yüzde 80’i bu yükü karşılayacak noktada değil”

“Bu yıl maaş ve personel giderleri mali bütçe konusunda belediyeler zorlayacak. Çünkü devletin verdiği katkıyla, Hayat Pahalılığı birbirini tutmuyor. Arada yüzde 36-37’lik bir açık var ve hiçbir belediye bunu karşılayacak noktada değil. Talebimiz, devlet katkısıyla Hayat Pahalılığının aynı oranda olması yani o açığın kapanması. Bugün bu konuda sendikalarla bir toplantımız olacak ve ne yapılabileceği konusunda fikir alışverişi yapılacak. Şunu söylemek lazım ki belediyelerin yüzde 80’i bu yükü karşılayacak noktada değil.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Yerel yönetimler için bir reforma ihtiyaç var”

“Birçok belediyemiz mali çıkmazdadır. Uzun vadede yerel yönetimler için bir reforma ihtiyaç vardığı bir gerçektir”

“Verilen hayat pahalılığı ile belediyelere verilen devlet katkısı arasında bir açık var ve sürdürülebilir değil. Birçok belediyemiz bu yapıda Ocak ayından itibaren ne artışı ödeyebilecek, ne de normal maaşları ödeyebilecek. Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu olarak dün bir toplantı yaptık, bugünde sendikalarla görüşeceğiz ve sendikalarla görüşüp konu hakkında bir yol haritası çizeceğiz. Çizilecek yol haritası kapsamında yeni kurulacak hükümetle de görüşülecek. Birçok belediyemiz mali çıkmazdadır. Uzun vadede yerel yönetimler için bir reforma ihtiyaç vardığı bir gerçektir. Reform derken, belediyeleri azaltmaktan bahsetmiyorum. Geniş kapsamlı bir reform olmalı. Yerel yönetimler olarak bizim talebimiz gerçekçi sorunları çözebilmektir. Bugün, küçük belediyelerin icraat yapma kabiliyeti yoktur. Çünkü hep personelini ödemekle ve çöp toplamakla meşguldür. Görüyoruz ki, hiçbir partinin manifestosunda yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir çalışma yok.”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Belediyeleri ateşe atmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz”

“Belediyelerin para basma makinesi yok. Yapılacak olan katkı kimsenin iki dudağı arasında olmamalı. Bu tabloyla birlikte birçok belediye Ocak ayında maaş ödeyemeyecek”

“Son iki yılın hükümetleri belediyelerimize çok büyük haksızlıklar yaptı. Ne yazık ki belediyelere gereken artışı yapmadılar. Bu yıl ise öldürücü darbeyi vurmaya çalışıyorlar. Belediyelere yapılan bu kötülük aslında halka yapılıyor ve halka yapılabilecek hizmetin önünü kesiyor. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey belediyeleri ateşin içerisine atmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bir an önce ülkede bir nüfus sayımı yapılmalı ve Belediyeler Yasası yürürlüğe girmelidir. Bizim taleplerimiz bunlardır ve bu taleplerimiz açık ve nettir. Belediyelerin para basma makinesi yok. Yapılacak olan katkı kimsenin iki dudağı arasında olmamalı. Bu tabloyla birlikte birçok belediye Ocak ayında maaş ödeyemeyecek.”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“2022 yılı belediyeler için çok zor bir olacak”

Personel artışı yüzde 70, diğer giderler de yüzde 100 artmış durumda. Yasa geçmediğinden dolayı belediyeler gelirlerini de artıramıyor.

“Devletin belediyelere ayırdığı katkı payı miktarıyla yatırım yapmayı bırakın, maaş ödeyebilmek bile çok zor. Bu durumda belediyelerin maaş ödeme konusunda sorun yaşayacağı aşikâr. Personel artışı yüzde 70, diğer giderler de yüzde 100 artmış durumda. Yasa geçmediğinden dolayı belediyeler gelirlerini de artıramıyor. Şunu söyleyebiliriz ki, 2022 yılı belediyeler için çok zor bir olacak. Bir an önce Belediyeler Yasası yürürlüğe girmeli ve belediyelerin önü açılmalı. Bu sorun bugün gün yüzüne çıkmadı, bu sorun dün de vardı ve biz bunları hep dile getiriyorduk. Ancak ne yazık ki son 10 yılda görev yapan hükümetler sesimizi duymadı ve bu sorunu görmezden geldi. Şimdi yeni hükümet kurulacak ve kurulacak olan hükümetin önünde çok ciddi bir yerel yönetimler sorunu var. Her şeyi de vatandaşa yüklemek doğru bir yaklaşım değil.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Bu durum belediyelerde ciddi bir yıkım oluşturacak”

“Talebimiz arada açılan fark bir şekilde karşılanmalı. Önümüzdeki dönemde birçok belediye ciddi bir yıkım içerisine sürüklenecek”

“Geçen yıl açıklanan hayat pahalılığı oranında zaten yüzde 20’lik bir kaybımız vardı. Bu yıl öngörülen bu rakamlarla birlikte bu makas daha da açılacak ve yüzde 30 olacak. Bu, sürdürülebilir bir yapı değildir. Bu durum ne yazık ki belediyelerde ciddi bir yıkım oluşturacak. Bizim talebimiz arada açılan bu makasın bir şekilde karşılanmasıdır ki sürdürülebilir bir yapı olsun. Önümüzdeki dönemde inşaatların sık sık yapıldığı büyük belediyeler de dahil bir çok belediye ciddi bir yıkım içerisine sürüklenecek.”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:

“Bu yapıyla önümüzü görmemiz zor”

“Ciddi reformlar yapılması, Belediyeler Yasası gözden geçirilerek yürürlüğe girmeli. Yerel yönetimlere ayrılan katkı paylarının bu rakamlarla sürdürülebilir bir yapısı yok”

“Öngörülen bu rakamlarla birlikte sıkıntıların yaşanacağı çok belli. Şu anda belediyelerin geliri ile gideri tutmuyor. Bu yönde ciddi reformlar yapılması, Belediyeler Yasası gözden geçirilerek yürürlüğe girmeli. Yerel yönetimlere ayrılan katkı paylarının bu rakamlarla sürdürülebilir bir yapısı yok. Biz Alayköy Belediyesi olarak kendi özelimizde 7-8 ay bir çıkmaz içerisine girmeyiz ama birçok belediye personel ödeyememe noktasına gelecek. Yani bu yapıyla önümüzü görmemiz zor.”