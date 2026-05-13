"Karşılıklı ihtiyaç ve faydaya dayalı iş birliklerini genişletmemiz gerekiyor"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın 20’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen panele katılarak, “Yerel İş Birlikleri ve Evrilen Kıbrıs Sorunu” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Ledra Palace Otel’de Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Avrupa Birliği tarafından düzenlenen panelde, Lefkoşa’nın iki Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Charalambos Prountzos’un yanında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Ahmet Sözen ile Cyprus Forum Yürütme Başkanı Nicolas Kyriakides yer aldı.

Başkan Harmancı konuşmasında, Lefkoşa’nın 1970’li yıllardan itibaren iki toplum arasında iş birliğinin yegane merkezi haline geldiğini, bu iş birliklerini genişletmek ve güven artırıcı etkisini kitlelere yayabilmek için kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Harmancı, Lefkoşa özelinde yaşanan başarı hikayelerinin kaynağının hem siyasi irade ve cesaret, hem de karşılıklı bağımlılık ve ihtiyaca dayalı iş birlikleri üzerine odaklanmak olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun artık “donmuş bir sorun” olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Harmancı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir çözüme ulaşılmadan Avrupa Birliği’ne katılımının önemli bir dönüm noktası olduğuna, 2004 yılından itibaren iki toplum arasındaki uçurumun her anlamda hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Başkan Harmancı bu asimetrinin, bir yandan karşılıklı ihtiyaç ve faydaya dayalı fonksiyonel ortak projelerin geliştirilmesini zorlaştırdığını; diğer yandan ise bizi olası bir çözüme yakınlaştırmak ve çözümün ilerideki maliyetini azaltmak için bu iş birliklerini bir o kadar daha gerekli kıldığını vurguladı. Harmancı, özellikle iklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve doğal afetlere karşı ortak mücadele gibi konularda önemli adımlar atılabileceğine ve gençler başta olmak üzere toplumların gündelik ihtiyaçlarına cevap verecek iş birlikleri üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Lefkoşa’nın iki yakasının aynı coğrafyayı paylaştığını ancak iki farklı politik ve ekonomik ekosistemle yönetilmeye çalıştığını hatırlatan Harmancı, bunun tüm şehir için yarattığı olumsuz sonuçlara dikkat çekti. Başkan Harmancı, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunun kitleler arasında da yayılması ve güçlenmesi için bir dönüm noktası olacağına dair inancını vurguladı ve projeye mali destek veren Avrupa Birliği’ne teşekkür etti.