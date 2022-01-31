2022'de enflasyon ne olur? Yine yüksek pahalılık beklentisi

TÜRKİYE: % 23,2 (TC Merkez Bankası tahmini)

K.KIBRIS: % 30-40 (Kıbrıslı Türk ekonomistlerin tahmini)

G.KIBRIS: % 2,6 (EAM tahmini))

Erken seçim sonrasında zam haberleri peş peşe gelirken, ekonomide olası hayat pahalılığı rakamları da dillendirilmeye başladı. TC Merkez Bankası Türkiye için 2022 enflasyon tahminini % 11,8'den % 23,2'ye yükseltti, Kıbrıs Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi (EAM) ise 2022'de güneydeki (Kıbrıs Cumhuriyeti) enflasyonun %2,6’ya ulaşmasına yönelik öngörüsünü ortaya koydu.

Gözler adanın kuzeyine çevrildi. Ekonomistler bu yıl da enflasyonun %30-40 arasında seyretmesine yönelik beklentisini ortaya koydu, TL’deki değer kaybının yanı sıra elektrik fiyatlarına yapılacak zammın da önemli etken olduğu görüşünde birleşti.

Ayşe GÜLER

Erken seçim sonrasında ‘zam’ haberleri peş peşe gelirken, ekonomide olası enflasyon rakamları da dillendirilmeye başladı.

TC Merkez Bankası Türkiye için 2022 enflasyon tahminini % 11,8'den % 23,2'ye yükseltti,

Kıbrıs Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi (EAM) ise güneydeki enflasyonun %2,6’ya ulaşmasına yönelik öngörüsünü ortaya koydu.

Güneyin yanı sıra aynı para birimini kullandığımız Türkiye’de bu yıl için konuşulan enflasyon tahminleri, gözleri Kıbrıs’ın kuzeyine çevirdi.

Ekonomistler bu yıl da enflasyonun %30-40 arasında seyretmesine yönelik beklentisini ortaya koydu, TL’deki değer kaybının yanı sıra elektrik fiyatlarına yapılacak zammın da önemli etken olduğu görüşünde birleşti.

Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Besim, 2022’de de enflasyonun yüksek seyredeceğini kaydederek, bu yıl da enflasyonun yüzde 30’lara ulaşmasını beklediğini dile getirdi.

Besim, Türkiye’deki enflasyon rakamı, TL’deki değer kaybı, elektrik fiyatlarına yapılan zammın da enflasyon üzerinde önemli etken olacağını söyledi.

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, bu yıl da enflasyondaki yükselişin süreceğini belirtti, “TC Merkez Bankası yüzde 23 oranında öngörüyorsa, bizde enflasyon yüzde 30-40 arasında olacak” dedi.

Güryay, TC Merkez Bankası’nın faiz konusunda tutum değiştirmemesi halinde bu kararın yüksek enflasyonu da beraberinde getireceğini söyledi.

Öte yandan Ekonomist Mahmut Sezinler, geçtiğimiz yıl TL’de yaşanan değer kaybının 2023 yılına kadar hissedileceğini söyledi, bu yıl da enflasyon rakamının %40 ve üzerinde olabileceğine işaret etti.

“Kıbrıs’ta maliyet enflasyonu var. Geçmişe benzeyen enflasyonla 2022’yi bitireceğiz” diyen Sezinler, “İyimser bir tablo olması mümkün değil. 2 sene acısını çekeceğiz” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Türk Lirası’nın döviz karşısında yerle bir olmasıyla birlikte enflasyon hem Kıbrıs’ın kuzeyi hem de Türkiye’de son yılların en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Ülkemiz için yıllık enflasyon rakamı % 46.09, Türkiye için ise %36.08 olmuştu.

EKONOMİSTLER NE DEDİ?

Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Besim:

“Elektrik fiyatları enflasyonda önemli etken olacak”

Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Besim, 2022’de de enflasyonun yüksek seyredeceğini dile getirerek, bu yıl da enflasyonun yüzde 30’lara ulaşmasını beklediğini kaydetti.

Besim, “Enflasyonu kontrol etmek için para politikası yok. Maliye politikalarıyla bir yere kadar gidilebilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki enflasyon rakamının; Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyonda önemli etken maddesi olduğunu dile getiren Besim, Türk Lirası’ndaki değer kaybının da önemli olduğunu belirtti.

Besim, “TL’de değer kaybı devam ederse enflasyona önemli etki olacak” şeklinde konuşarak,

“Ülkede elektrik ve akaryakıt dışa bağımlı çizgilerle yönetiliyor. Bunlarda da son zamanlarda dolar bazında artış oldu” dedi.

Besim, “Hem elektrik hem de akaryakıta ne kadar yansıyacağı buradaki hükümetin, devletin bütçe imkanlarıyla ilgili. Akaryakıt fiyatlarının ne kadar artırılacağı FİF’in mali gücüyle ilgili” şeklinde konuştu.

Birkaç aydır yaşanılanlara bakıldığında FİF’de yeterli olmadığı, bu nedenle de TL’deki değer kaybının birebir fiyatlara yansıdığını söyleyen Besim, özellikle seçim dolayısıyla elektrikte fiyat ayarlaması yapılmadığını, olası bir artışın enflasyon üzerinde de etkili olacağını belirtti.

Besim, “Vatandaşlar, fiyatlar artacak sonucuna vardığında, enflasyon da artar” şeklinde konuştu.

Amerika Merkez Bankası (FED)’in faiz oranı artırmaya gideceğini, piyasaya bono alımını azalttığını hatırlatan Besim, bunun yanı sıra tedarik zincirinde de yaşanan sıkıntılar olduğundan bahsetti.

Besim, “Taşımacılık, üretim aşamalarında yaşanan sıkıntılardan dolayı da konteynırı 1000-1500 dolara alırken, şimdi bu rakam 3000-3500 dolara çıktı. Bu da fiyatlara yansıyacak” dedi.

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:

“Bu yıl da enflasyon yüzde 30-40 arası”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, bu yıl da enflasyondaki yükselişin süreceğini belirtti, “TC Merkez Bankası yüzde 23 oranında öngörüyorsa, bizde enflasyon yüzde 30-40 arasında olacak” dedi.

Güryay, TC Merkez Bankası’nın faiz konusunda tutum değiştirmemesi halinde bu kararın yüksek enflasyonu da beraberinde getireceğini söyledi.

Amerika Merkez Bankası (FED)’in bu yıl için en az 4 kez faiz artımı hedefi koyduğunu hatırlatan Güryay, bunun yanı sıra piyasadan para çekme kararı aldığını belirtti.

Güryay, bu kadarla birlikte piyasadaki doların azalacağını, faizin artacağını, dolayısıyla da TL’nin dolar karşısında ciddi değer kaybı yaşamasına neden olacağını dile getirdi.

Yalnızca para politikası değil, taşımacılık ve petrol fiyatlarının yükseldiğini ifade eden Güryay, birçok emtia fiyatlarının da arttığını da sözlerine ekledi.

Ekonomist Mahmut Sezinler:

“TL’deki değer kaybının acısını 2 yıl çekeceğiz”

Ekonomist Mahmut Sezinler, geçtiğimiz yıl TL’de yaşanan değer kaybının 2023 yılına kadar hissedileceğini söyledi, bu yıl da enflasyon rakamının %40 ve üzerinde olabileceğine işaret etti.

“Kıbrıs’ta maliyet enflasyonu var. Geçmişe benzeyen enflasyonla 2022’yi bitireceğiz” diyen Sezinler, “İyimser bir tablo olması mümkün değil. 2 sene acısını çekeceğiz” dedi.

Sezinler, akaryakıt ve sigara fiyatlarına artış yapıldığını, elektrikte de zammın konuşulduğunu dile getirerek, “Bunu takip eden artışlar olacak. Türkiye’de % 23 iyimser rakam. Türkiye’de de döviz sepetinde artış var. En iyimser rakamın % 27 olacağını düşünüyorum” dedi.

Sezinler, 2021’de hem kuzeyde hem de Türkiye’de belirlenen enflasyon rakamlarının doğru olmadığını da sözlerine ekledi.