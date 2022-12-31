2022 yılında trafiğe 21 can!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

2022 yılında ülkemizin kanayan yarası haline gelen trafik kazaları yine devam etti, yıl içerisinde binlerce trafik kazası meydana geldi, ölümler devam etti. Yıl boyunca yine bazı evlere ateş düştü, 21 kişi trafiğin kurbanı oldu.

Trafikte hayatını kaybedenlerin en küçüğü 1,5 yaşında, en büyüğü ise 62 yaşında olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında trafikte yaşamını yitiren 21 kişinin yaş ortalaması ise 32,7 olarak hesaplandı.

Trafiğin aramızdan aldığı 21 kişinin 16’sının erkek, 5’inin ise kadın olması da dikkat çeken bir başka unsur oldu.

Genç ölümler yürek burktu

Trafikte yıl içerisinde meydana gelen ve ölümle neticelenen trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin önemli bir kısmının henüz hayatının baharında olması dikkat çekti. Buna göre; 2022’de 10 kişi henüz 20’li yaşlarda, 1’i 1,5, diğeri de 18 yaşında olmak üzere 2 kişi de 20’li yaşlarla tanışmadan yaşamını yitirdi. Yıl boyunca geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği 21 kişinin yaş ortalaması ise 32,7 olarak hesaplandı.

11 yılda 379 ölüm!

YENİDÜZEN’in arşivinden elde edilen bilgide ölümlü trafik kazalarında son 11 yıl içerisinde 379 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre; rekor ölüm 2013 yılında gerçekleşti, 2013 yılında 49 kişi trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi, 2012 yılı: 24 kişi, 2013 yılı: 49 kişi, 2014 yılı: 29 kişi, 2015 yılı: 28 kişi, 2016 yılı: 36 kişi, 2017 yılı: 37 kişi, 2018 yılı: 24 kişi, 2019 yılı: 29 kişi, 2020 yılı: 27 kişi, 2021 yılı 33 kişi, 2022 yılı: 21 kişi

Güneyde yıl boyu 37 ölümlü kaza

Kıbrıs’ın güneyinde ise 2022 yılı içerisinde, 37 kişi trafikte hayatını kaybetti. Fileleftheros gazetesi’nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı habere göre, 2021 yılında güneyde meydana gelen trafik kazalarının sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının 2022 yılında ise 37 olduğu belirtilmişti. Fileleftheros gazetesi, ölümle neticelenen trafik kazalarında yüzde 17,8 azalma olduğunu da haberine eklemişti.

Söz konusu haberde, ölümlü trafik kazalarındaki azalmanın, hız tespit kameralarıyla bağlantısı olduğu da ifade edilmişti.

2022 YILINDA TARİH TARİH- İSİM İSİM ÖLÜMLÜ KAZALAR:

23 Aralık: Halil YUMURTAŞ (E-1,5)

22 Kasım: HASAN ÖZTÜRK (E-18)

9 Kasım: Havva Aksan AY (K-40)

4 Kasım: Oğuzhan KARAASLAN (E-29) ve Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27) Mustafa KARACA (E-54)

27 Ekim: Can AY (E-21)

25 Ekim: Musa BAYTAR (E-23)

12 Ağustos: Ercan BİÇER (E-27)

16 Temmuz: Ali Rıza AVUKAT (E-52)

28 Haziran: Agajan SEYİDOV (E-26)

15 Haziran: Mehmet ÇAKIR (E-24)

11 Haziran: Ahmet Serin (E-48)

Hakkı AFŞİN (E-62)

7 Haziran: Keziban Konuş (K-43)

2 Haziran: Sara ABDULKAFİR (K-22)

1 Mayıs: Meryem GÖZÜTOK (K-38) Zühre ARKAN (K-39)

2 Nisan: Serkan BULAK (E-49)

12 Şubat: Ali Diyapoğlu (E-24)

21 Ocak: Umair AHMAD (E-21)