 “2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri”ni  kazananlar açıklandı

“2022 Stelios İki Toplumlu Ticari İş Birliği Ödülleri"nde; Sir Stelios Haji-Ioannou, 10 iki toplumlu takıma (10 Kıbrıslı Rum ve 10 Kıbrıslı Türk iş insanı) 10.000 Euro’luk nakit ödüllerini takdim etti.

Bu yıl, 58 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk takımın (toplamda 116 katılımcı) başvuruda bulunduğu İki Toplumlu Ticari İş birliği Ödülleri’ne beklenenin üzerinde katılım oldu.

Bu yılki İki Toplumlu Ödüllerde, en iyi 10 takıma toplam 200,000 Euro’luk nakit ödül verildi.

28 Nisan tarihinde Zoom’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Sir Stelios Haji-Ioannou, kazanan 10 takımı tebrik etti. Ödül törenine, medya temsilcileri ve ödüllere başvuruda bulunan 116 kişi katıldı.

Sir Stelios Haji-Ioannou, "Bu kadar başarılı iş insanının politikacıların yarattığı farklılıkları bir kenara bırakıp anavatanlarının ekonomisine fayda sağlamak ve adada barışı pekiştirmek için birlikte çalıştığını görmenin büyük bir memnuniyet" olduğunu sözlerine ekledi.

Kazananların %50'sinin daha önceki yıllarda iki toplumlu ödüllü yarışmalara başvuru yapmış ve ödül almış olmalarının çok sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Sir Stelios Haji-Ioannou, "Bu durum iki toplum arasındaki iş birliğinin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Alfabetik sıralamaya göre kazanan on takım:

Alexandros Philippides – Hasan Siber: Zeytin Yetiştiricileri, 2007’de tanıştılar. https://coliveoil.com/ Andreas Andreou - Emre Serdar: Alüminyum Doğrama. 2015’de tanıştılar.

Emre Serdar, 2018’de de ödül almıştı.

https://daremtrading.com/ , http://www.geopetaluminium.com/HOME.html Charalambos Leonidou – Hasan Ekingen: Lefkara işi ustaları. 2003’te tanıştılar. 2016’da da ödül almışlardı.

http://lefkaracorner.com/Homepage

https://www.facebook.com/leonandriart/ Christos Marangos – Mine Yücel: Pazar araştırma hizmetiyle ilgileniyorlar. 2003’te tanıştılar.https://cymar.com.cy/en-gb/home/ , www.facebook.com/prologueconsulting/

Elena Christou – Kadir Yorgancıoğlu: Sıhhi Tesisat Malzemeleri Ticareti

2014’te tanıştılar. 2018’de de ödül almışlardı. https://reginapietra.com/ , http://www.diremtradingltd.com/ Ioannis Papadikos – Hüseyin Yavuzkurt: Balıkçı. 2005’te tanıştılar. Ioannis 2018’de de ödül almıştı. https://cyprus-is.com/el/listing/fishmarket-morphou-97294/ Kyriakos Platrites – Cafer Potinci: Medflora Müzesi kurucuları. 2002’de tanıştılar. https://medfloramuseum.com/ Panagiotis Nicolaou – Barış Mustafa Toprakçı: Geleneksel Taş Tüccarları. 2004’te tanıştılar. https://www.facebook.com/cyprus.landscape , https://www.facebook.com/Αχιλλέας-Νικολάου-Λτδ Steven Stavrou – Burak Doluay: Kıbrıslı Girişimciler için bir iletişim platformu oluşturdular. 2016’da tanıştılar. Burak Doluay, 2019’da da ödül almıştı. https://cyprusinno.com Yioula Papakyriakou – Mariam Gökçebağ: Lavanta Ürünleri Üreticileri. 2012’de tanıştılar. http://www.lovetroodos.com/

Stelios Haji-Ioannou kimdir

Stelios Haji-Ioannou, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı, sahibi Stelios Hayırsever Vakfı’nın kurucusu ve başkanıdır.

Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasında, ada çapında ticari işbirliğini teşvik etmek ve gelecek vaat eden girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için 2009 yılında Stelios Ödülleri’ni kurdu.

Bu yılki etkinlik Kıbrıs'ta iki toplumlu ticari iş birliği ödüllerin 12.sidir. 2009'dan bugüne, İki Toplumlu Ticari İş birliği Ödülleri’nde, bu yıl da dahil olmak üzere katılımcılara toplam 3.990.000 Euro verildi.