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2022-ALES-1 sınavına girecek kişilerden COVID-19 testi istenecek

2022-ALES-1 sınavına girecek kişilerden COVID-19 testi istenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü yapılacak 2022-ALES-1 sınavına girecek veya sınavda görev alacak kişilerin, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, pazar günü yapılacak 2022-ALES-1 sınavına girecek veya sınavda görev alacak kişilerin, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiğini duyurdu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, aşılı olunması halinde son 7 gün, aşısız olunması halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçları ibraz edilmesi gerekiyor.

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