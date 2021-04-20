“2021’de hem ara seçim hem de genel seçim istemiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin 2021 yılı içinde hem ara seçim hem de erken seçime gitmek istemediğini söyledi.

Hasipoğlu, pandemi koşullarını öne sürerek seçimin 2022 yılı içerisinde yapılmasını istediklerini kaydetti.

BRT’deki yayına telefonla bağlanan Hasipoğlu, hükümetin 9 üyeli, tüm siyasi partilerin temsil edileceği bir “geçici özel komite” önerdiğini, bu komitede hem seçim tarihi hem de seçimle ilgili yasaların görüşülmesinin planlandığını söyledi.

Hasipoğlu şunları söyledi:

“Normalde seçimle ilgili gündemler Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündemine gelir. Normalde de iktidarın çoğunluğu ile bu komite oluşur. Bu dönemde Hukuk Komitesi’nde 3 UBP, 2 CTP 1 de HP temsilcisi var. Yani iktidar ve muhalefet eşit üyeye sahiptir. Geçici özel komitede ara seçim yapılması konusunu zaten kimse düşünmüyor.

Tek bir vekil seçmek için 10 milyon TL maliyeti var. Biz bu sene hem erken seçim hem de ara seçim yapılmasını öngörmüyoruz. Temennimiz ara seçimin yapılmaması, 2022’de de bir seçimin yapılması kararının çıkmasıdır. Meclis pandemi şartlarından dolayı Cumhurbaşkanlığı seçimini ertelemişti. O zaman Anayasa’yı ihlal söz konusu olmuyordu da bu özel komite mi Anayasa’yı ihlal edecek.

Pandemi koşulları, ekonomik koşullar değişmemiştir. Bu koşullar dikkate alındığı zaman seçim için aceleci tavrı anlamak mümkün değildir. UBP hiçbir zaman seçimden kaçmadı. Seçimden kaçmak gibi bir düşüncemiz yoktur ancak ülkenin içindeki koşulları göz önünde tutmamız lazım”