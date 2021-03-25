2020 Eylül ayına ait ek mesailer ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanlarının geçen yılın eylül ayına ait ek mesai ücretlerinin yarın ödeneceğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, ek mesailerde 6 ay geride olduklarını, bu bağlamda sendika başkanlarıyla geçtiğimiz hafta yapılan görüşme, varılan uzlaşı ve görüş birliğini de hatırlatarak, Mart ayı içerisinde Eylül 2020’ye ait ek mesainin yarın ödeneceğini, kalan mükellefiyetlerin ise varılan uzlaşı ve planlamaya göre ödeneceğini açıkladı.