"2015'ten bu yana güncellenmeyen TÜFE sepeti için çalışmalar başladı"

Başbakan Ünal Üstel, ülkede (Tüketici Fiyat Endeksi) TÜFE oranlarının günümüz koşullarını yansıtabilmesi amacıyla, İstatistik Kurumu tarafından TÜFE hesaplamalarında kullanılan mal ve hizmet sepeti ile ağırlıklarının güncellenmesi yönünde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Üstel, 2014–2015’ten bu yana güncellenmeyen (Tüketici Fiyat Endeksi) TÜFE sepetinin, toplumun değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu çalışma, ekonomik göstergelerimizin doğruluğu ve maaşlara yansıyacak TÜFE oranlarının güncel verilere dayanması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Bu çerçevede İstatistik Kurumu, ülke genelindeki tüm binaları kapsayan bir adres güncelleme süreci başlatacaktır. Yaklaşık 70 kişilik bir ekip, her binayı ziyaret ederek adres bilgilerini güncelleyecek ve hanelere 15 soruluk kısa bir bilgi formu doldurtacaktır.

Yaklaşık 2,5 ay sürecek bu çalışma sonucunda, hane halkı bütçe anketinde kullanılacak örnek hanelerin bilimsel kriterlerle belirlenmesi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.

Adres güncellemelerinin tamamlanmasının ardından, 1 Nisan 2026 tarihinde bir yıl sürecek Hane halkı Bütçe Anketi başlayacaktır. Bir yıl sürecek bu ankette, her ay ortalama 570 farklı örnek hane düzenli aralıklarla ziyaret edilerek günlük harcamaları kaydedilecektir.

Başbakan Üstel, bu konudaki çalışmanın ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayarak, “Hanelerin günümüz koşullarına uygun harcamalarını doğrudan takip ederek daha sağlıklı TÜFE hesaplanacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmanın başladığını belirten Başbakan Üstel, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Ekiplerimiz haneleri ziyaret ettiği dönemde halkımızın vereceği destek son derece değerlidir. Bu çalışma, hem kamu çalışanlarımızın hem özel sektör emekçilerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın ekonomik hayatını doğrudan etkileyecek doğru veri üretimi için yürütülmektedir” dedi.