20 yılın rekoru!

YENİDÜZEN

2024 yılının 30 Aralık gününe kadar trafikte toplamda 50 can kaybettik. Bu rakam, 2005 yılından bu yana trafikte görülen en yüksek can kaybı…

YENİDÜZEN’in ulaştığı verilere göre 1975 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyindeki yollarda toplam 2 bin 92 insan hayatını kaybetti.

Aynı verilere göre 2024 yılı, 1975 yılından bu yana en fazla ölümlü trafik kazasının yaşandığı 8’inci yıl olarak kayıtlara geçti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafik kazalarında en fazla can kaybı, 2004 yılında 76 kişiyle yaşandı. 2004 yılı, kara yollarındaki güvenlik zafiyetlerinin en belirgin olduğu dönem olarak kayıtlara geçti. 2004’ü 1992 yılı 62 kişiyle, 1995 yılı ise 61 kişiyle takip etti.

Trafik kazalarında en az can kaybı ise 2022 yılında yaşandı; 21 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, pandemi döneminin getirdiği kısıtlamaların etkisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı yıl ise 2004 oldu; bu dönemde tam 76 kişi hayatını kaybetti. 2004’ü sırasıyla 1992 (62 kişi), 1995 (61 kişi) ve 2001 (59 kişi) takip etti. Ayrıca, 1990 ve 1988 yılları 58’er ölümle aynı sırayı paylaşırken, 1976 ve 2005 yılları 64’er ölüme sahne oldu. 2024, son yıllarda artan trafik kazası ölümleri açısından çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.

İŞTE 1975’TEN GÜNÜMÜZE TRAFİK BİLANÇOSU

1975 yılı: 54 kişi

1976 yılı: 64 kişi

1977 yılı: 50 kişi

1978 yılı: 42 kişi

1979 yılı: 32 kişi

1980 yılı: 28 kişi

1981 yılı: 36 kişi

1982 yılı: 31 kişi

1983 yılı: 31 kişi

1984 yılı: 32 kişi

1985 yılı: 36 kişi

1986 yılı: 44 kişi

1987 yılı: 51 kişi

1988 yılı: 58 kişi

1989 yılı: 46 kişi

1990 yılı: 58 kişi

1991 yılı: 40 kişi

1992 yılı: 62 kişi

1993 yılı: 43 kişi

1994 yılı: 28 kişi

1995 yılı: 61 kişi

1996 yılı: 32 kişi

1997 yılı: 43 kişi

1998 yılı: 38 kişi

1999 yılı: 49 kişi

2000 yılı: 53 kişi

2001 yılı: 59 kişi

2002 yılı: 41 kişi

2003 yılı: 53 kişi

2004 yılı: 76 kişi

2005 yılı: 64 kişi

2006 yılı: 48 kişi

2007 yılı: 47 kişi

2008 yılı: 48 kişi

2009 yılı: 44 kişi

2010 yılı: 42 kişi

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı (30 Aralık’a kadar): 50 kiş