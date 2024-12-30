20 yılın rekoru!
2024 yılının 30 Aralık gününe kadar trafikte toplamda 50 can kaybettik. Bu rakam, 2005 yılından bu yana trafikte görülen en yüksek can kaybı…
YENİDÜZEN
2024 yılının 30 Aralık gününe kadar trafikte toplamda 50 can kaybettik. Bu rakam, 2005 yılından bu yana trafikte görülen en yüksek can kaybı…
YENİDÜZEN’in ulaştığı verilere göre 1975 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyindeki yollarda toplam 2 bin 92 insan hayatını kaybetti.
Aynı verilere göre 2024 yılı, 1975 yılından bu yana en fazla ölümlü trafik kazasının yaşandığı 8’inci yıl olarak kayıtlara geçti.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki trafik kazalarında en fazla can kaybı, 2004 yılında 76 kişiyle yaşandı. 2004 yılı, kara yollarındaki güvenlik zafiyetlerinin en belirgin olduğu dönem olarak kayıtlara geçti. 2004’ü 1992 yılı 62 kişiyle, 1995 yılı ise 61 kişiyle takip etti.
Trafik kazalarında en az can kaybı ise 2022 yılında yaşandı; 21 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, pandemi döneminin getirdiği kısıtlamaların etkisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.
Trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı yıl ise 2004 oldu; bu dönemde tam 76 kişi hayatını kaybetti. 2004’ü sırasıyla 1992 (62 kişi), 1995 (61 kişi) ve 2001 (59 kişi) takip etti. Ayrıca, 1990 ve 1988 yılları 58’er ölümle aynı sırayı paylaşırken, 1976 ve 2005 yılları 64’er ölüme sahne oldu. 2024, son yıllarda artan trafik kazası ölümleri açısından çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.
İŞTE 1975’TEN GÜNÜMÜZE TRAFİK BİLANÇOSU
1975 yılı: 54 kişi
1976 yılı: 64 kişi
1977 yılı: 50 kişi
1978 yılı: 42 kişi
1979 yılı: 32 kişi
1980 yılı: 28 kişi
1981 yılı: 36 kişi
1982 yılı: 31 kişi
1983 yılı: 31 kişi
1984 yılı: 32 kişi
1985 yılı: 36 kişi
1986 yılı: 44 kişi
1987 yılı: 51 kişi
1988 yılı: 58 kişi
1989 yılı: 46 kişi
1990 yılı: 58 kişi
1991 yılı: 40 kişi
1992 yılı: 62 kişi
1993 yılı: 43 kişi
1994 yılı: 28 kişi
1995 yılı: 61 kişi
1996 yılı: 32 kişi
1997 yılı: 43 kişi
1998 yılı: 38 kişi
1999 yılı: 49 kişi
2000 yılı: 53 kişi
2001 yılı: 59 kişi
2002 yılı: 41 kişi
2003 yılı: 53 kişi
2004 yılı: 76 kişi
2005 yılı: 64 kişi
2006 yılı: 48 kişi
2007 yılı: 47 kişi
2008 yılı: 48 kişi
2009 yılı: 44 kişi
2010 yılı: 42 kişi
2011 yılı: 42 kişi
2012 yılı: 24 kişi
2014 yılı: 29 kişi
2015 yılı: 28 kişi
2016 yılı: 36 kişi
2017 yılı: 37 kişi
2018 yılı: 24 kişi
2019 yılı: 29 kişi
2020 yılı: 27 kişi
2021 yılı 33 kişi
2022 yılı: 21 kişi
2023 yılı: 48 kişi
2024 yılı (30 Aralık’a kadar): 50 kiş