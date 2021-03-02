20 yaşındaki Yağmur yaralandı

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da öğle saatlerinde salon araçla motosiklet çarpıştı, 20 yaşındaki İbrahim Yağmur hafif şekilde yaralandı.

Yağmur, yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 12.40 sıralarında yaşandı.

27 yaşındaki Burak Yıldız Girne Caddesi üzerinde yönetimindeki TJR 497 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru trafik levha ve işaretçilerine riayet etmeden tek yön gittiği sırada o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden İbrahim Yağmur’un kullandığı

SH 499 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Yağmur kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.