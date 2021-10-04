20.Uluslararası Zeytin Festivali pandemi önlemleri altında yapılacak

20. Uluslararası Zeytin Festivali, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Zeytinlik Köy Meydanı’nda yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival, Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının katılımıyla bugün Girne Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısında festival programı açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Güngördü, festivalin, Akdeniz kültürünün önemli bir parçası olan zeytin ağacının korunması, yaşatılması, çoğaltılması, insan sağlığına faydası, zeytin ve ürünlerinin tüketimi konusunda halkın bilincinin artırılması, turizme ve ülke kültür-sanatına değer katmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Güngördü, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle festivalin bu yıl 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Aşılı kişilerden Adapass, aşısız kişilerden PCR veya antijen istenecek

Nidai Güngördü, Covid-19 tedbirleri kapsamında Zeytinlik Köy Meydanı’na girişi olan tüm kapılarda Girne Belediyesi Zabıta Kolluk ekiplerince oluşturulacak noktalarda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son 72 saatlik antijen/pcr test sonucu, kimlik ve bilgilerinin isteneceğini kaydetti.

Güngördü, ziyaretçilerin, kapı girişlerinde ateş ölçümü ve gerekli belgeleri göstermelerinin ardından festival alanına gireceklerini söyledi.

Güngördü, festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerden ise, aşılı veya aşısız fark etmeksizin son 24 saat içinde yapılmış pcr veya antijen test sonucu isteneceğini bildirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yapılacağını ifade eden Güngördü, yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışının yapılacağını da kaydetti.

Festivalin gerçekleşmesine destek veren herkese teşekkürlerini sunan Güngördü, sağlıklı günlere kısa zamanda kavuşabilmenin aşı ile mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Güngördü son olarak, festivalde halk ile birlikte olmaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.