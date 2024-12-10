20 kilo tavuk ve 20 kilo domuz etiyle kuzeye geçmeye çalışan şahıs tutuklandı...

Mağusa’da dün akşam 18.30 sıralarında Derinya geçiş noktasından, güneyden gelip kuzeye giriş yapan J.C.M.K’nin (E-49) tasarrufundaki bavulda gümrük memurları tarafından yapılan aramada, ülkeye ithali yasak toplam 20 kilo tavuk ile 20 kilo domuz eti ele geçirildi.

Etler emare alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz kalan 10 kişiye yasal işlem…

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz bulunan 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Fotoğraf: ARŞİV