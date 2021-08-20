20 gündür entübe olan hasta yoğun bakımdan çıktı

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, 27 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 20 güne yakın süre entübe olan Güzelyurt sakini erkek hastanın bugün normal servise çıktığını duyurdu.

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:

“Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.” diyen Uçaner, diğer hastalar için de yoğun bakım sürecini en kısa sürede atlatmaları dileğinde bulundu.

Tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Uçaner, şu paylaşımda bulundu:

“Neye mi mutlu oluyoruz?

27 gündür yoğun bakımda tedavi gören, yaşam mücadelesi veren, 20 güne yakın entübe olan hastamızın bugün servise çıkması.

Güzelyurt abisine çok üzülmüştü.

Onun hayata tutunması bizim ve Güzelyurt için tarif edilemeyecek bir mutluluk.

Umarım diğer hastalarımız da yoğun bakım sürecini en kısa zamanda tamamlar ve servise alınırlar.

Doktor, hemşire, yardımcı personele, elinize sağlık”