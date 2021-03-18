“20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceğiz"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini belirtti. PCR testlerini de artıracaklarını kaydeden Üstel, 10 bin adet hızlı antijen kiti getirdiklerini söyledi.

Bakan Üstel, 24 gündür yürüttüğü görevde bulunduğu sürede yaptıklarının ortada olduğuna işaret etti. Aşı programını dijitalleştirdiklerini çünkü veri eksikliği bulunduğunu kaydeden Üstel, önceki aşıların manuel sistemle yapılmasının bazı aksilikler yaşanması sonucunu da doğurduğunu söyledi.

Yeni kurulacak sisteme de ücret ödenmediğini, tamamen hibe olduğunu ifade eden Üstel, amaçlarının tüm aşıların tek merkezden tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Yaşlı ve kronik hastaların öncelikli olduğunu ancak yaklaşık 8 bin 500 kişinin ulaşılamadığı için aşı olamadığını kaydeden Üstel, bu hastalara ait verilerin bulunmamasının aksaklıklara neden olduğunu söyledi.

Üstel, bazı belediyelerin aşı uygulamasından çıkarıldığını ancak 30 merkezde aşı yaptıklarını ve bunun otomasyona bağlandığını ifade ederek aşılar çoğalırsa merkezleri de çoğaltabileceklerini belirtti.

20 bin daha aşı gelirse 2. fazların tamamlanacağını ve ardından 50 yaşa inebileceklerini belirten Üstel, eksikleri olursa uyarıları da değerlendirebileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, açılan bir dizi sektörün taahhütnameyle hizmete başladığına işaret etti. Aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini kaydeden Üstel, cezalarda gördükleri noksanlıkları da gidermek için çalıştıklarını söyledi.

PCR testlerini de artıracaklarını kaydeden Üstel, 10 bin adet hızlı antijen kiti getirdiklerini belirtti.

Üstel, ev karantinasına da kronik hasta ve çocuklardan başladıklarını hatırlatarak, sağlık bacağındaki çalışmaların tamamlanması noktasında gereken açıklamaların yapılacağını belirtti.

ROGERS: “SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPMASI GEREKEN RASGELE TESTLER”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın “Covid-19 ve sağlık” konulu sunumuyla devam etti.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, kaynağı bilinmeyen vakaların her geçen gün arttığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerekenlerin başında rastgele testler geldiğini söyledi.

Üzerinde en çok kafa yorulması gereken konunun aşı olduğuna dikkat çeken Rogers, aşı önceliğinin yaşlılar ve kronik hastalar olduğunun ilk günden beri söylendiğini ancak bugüne kadar böyle yapılmadığını ve vefat edenlerin yüzde 60’nın yaşlılar olduğunu belirtti.

Rogers, belli sektörlere öncelik verilebileceğini ancak öncelik sırasından taviz verilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Jale Refik Rogers, turizmle ilgili hedef varsa, yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerektiğini belirterek, dün aşı sistemiyle ilgili açıklamalar yapılmasının ardından belediyelerin konuya dahil olmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirtti ve konu hakkında bilgi istedi.

Rogers, aşı sistemi konusunda önceki sağlık bakanı döneminde ücretsiz bir yazılım alındığını ancak nedense bunun bir tarafa bırakılarak, başka bir yazılıma gidilmesinin sebeplerini merak ettiğini ve halkın da bunu bilmek isteyeceğine inandığını söyledi.

Önceden girilen verilere de ulaşamadığı bilgisi aldığını ve buna da açıklık getirilmesini isteyen Rogers, ev karantinasının önceki denemelerinde başarıya ulaşılamadığını, dolayısıyla yeniden başlatılan sistemin nasıl denetleneceğini bilmek istediğini kaydetti.

Rogers, ev karantinası ve açılan sektörlerin denetlenmesinin önemine değinerek konunun çok ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ulusal odak noktası oluşturulmasının zorunluluğuna da işaret eden Rogers, bu salgının son olmayacağının da bilinciyle nitelikli teknik personellerle çalışılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Rogers, sağlık bakanlığı kadrolarının yasal zemine kavuşturulmasının aciliyetine değinerek, kimyasalların üretim ve denetimiyle ilgili yasal çalışma yapılmasını istedi.