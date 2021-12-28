20 ay hapis cezası!

Lefkoşa’da Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalışan ve 2012 yılında vatandaşlardan tahsil ettiği 29 bin TL’yi zimmetine geçirmekle yargılanan Hülya Ulukavak’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı. 10 Ocak-16 Şubat 2012 tarihleri arasında Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde veznedar olarak çalışan Hülya Ulukavak’ın tahsil ettiği 29 bin 233 TL’yi çaldığı belirlenmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi.

Soytaç, sanığın geniş bir zaman dilimi içinde tekrar tekrar aynı suçu işlemesini, miktarın yüksek oluşunu ve sanığın suçunu uzun süre kabul etmemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, sanığın üç çocuğu oluşunu ve geçen süreçte yeniden suç işlememesini lehine değerlendirdiklerini de aktardı.

“Kamu görevlilerine duyulan güveni sarstı, devlete zarar verdi”

Yargıç Murat Soytaç, kamu görevlilerinin kendilerine duyulan güveni sarsmamalarının önemine değinerek, devletin zarara uğradığı türdeki suçlarda, kamu yararı gereği caydırıcı hapis cezaları verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 20 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.