2 yıldır arandığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.A.M., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının öğrenci statüsü ile ülkeye geldiğini, sabıkalı olduğunu ve 2023’ten beri arandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, A.A.M.’nin 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Şht. Zeki Alp Soley Sokak Ortaköy Lefkoşa’da, şeffaf renk naylon içerisinde 30 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı A.A.M.’nin konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlediklerini hatırlattı.

Polis memuru, zanlının kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini, ancak okula devam etmediğini, dün itibariyle öğrenci kaydının iptal edildiğini belirtti. Polis, zanlının sabıkası olduğunu ve 2023 yılından beri arandığını söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.