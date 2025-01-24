"2 yılda kazandığımız en önemli şey güven"

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, görev süresinin 2'nci yılının tamamlanması sonucunda, şeffaflık ilkesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Lefkoşa'daki Paradise Park'ta gerçekleşen basın toplantısında başkan Uluçay, belediyenin iki yılda geldiği aşamayı anlattı.

Basın toplantısında ilk olarak, beldiye ekibinin icraatlarını içeren bir video gösterimi gerçekleşti.

Gösterimin ardından Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi'nin 2 yılda geldiği noktayı anlattı.

Uluçay, 2 yılda kazandıkları en büyük şeyin "güven" olduğunu söyledi; esnafın, halkın, çalışma arkadaşlarının güvenini kazandıklarını ifade etti.

Bakiye: Eksi 137 milyondan, artı 65 milyona

Uluçay, 31 Aralık 2022'de; 137 milyon 943 bin TL eksi bakiye ile devraldıkları belediyenin, 1'inci yılın sonunda ilk kez 34 milyon 378 bin TL ile artıya geçtiğini; 2 yılın sonunda ise 65 milyon 260 bin TL'lik artı bakiyeye ulaştığını anlattı.

Borç düştü, alacak arttı

Uluçay, belediyeyi devraldıkları Aralık 2022'de borcun 181 milyon 987 bin TL, alacağının ise 44 milyon 43 bin TL olduğunu anımsattı, 2 yılın sonunda bu borcun 119 milyon TL'ye düştüğünü, alacağın ise 164 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti.

"Belediyemizin ekonomik durumu artık hizmetlerin önünde bir engel olmaktan çıkmıştır"

Belediyenin, mahkemeye intikal eden edenler hariç tüm borçları 2 yıllık görev süresi içerisinde tamamladığını veya ödemelerini takvimlendirmiş durumda olduklarını belirten Dr. Uluçay, "Belediyemizin ekonomik durumu artık hizmetlerin önünde bir engel olmaktan çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Uluçay, "2025 yılı hedefimiz, halkımıza sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmaya devam etmek ve şehrimize yatırım yapmaktır' ifadelrini kullandı.

73 farklı ihaleye çıkıldı

Uluçay, göreve geldikleri iki yılda 39 araç ihalesi, 34 yapı, trafik ve çevre temizliği ihaleleri olmak üzere toplam 73 farklı ihaleye çıkarak şehre yatırım yapmaya başladıklarını ifade etti

Araç filosuna 77 milyon 829 bin TL'lik yatırım

Uluçay, 77 milyon 829 bin TL yatırım yaparak araç filosunun yenilendiğini belirterek, alınan araçları şöyle aktardı:

4 Adet Elektrikli yol süpürge aracı

4 Dozer

1 Traktör

2 Vidanjör

1 Buzluklu et taşıma aracı

10 Kamyon

10 Kamyonet

2 ULV cihazı

3 Su tankeri

2 Sepetli lift araç

1 Minibüs

1 Cenaze nakil aracı

3 Motor

2 Skip kamyon

8 Çöp kamyonu

1 Elektrikli vakumlu temizleme makinesi

1 Vakumlu süpürge aracı

Kamuya örnek olacak performans değerlendirmesi

Uluçay, personel verimliliğini artırmak ve verimli çalışan personeli ödüllendirmek adına adına, profesyonel insan kaynakları uzmanlarından hizmet alarak kamuda örnek teşkil edebilecek performans değerlendirme sistemini kurduklarını belirtti.

Uluçay, şöyle devam etti:

"Performans değerlendirmelerine göre personelimiz yıllık asgari ücret artışlarına ek olarak, yılda iki kez de performansa dayalı ödenek almıştır."

Uluçay, "4 Adımda Performans Sistemi" adını verdikleri verimlilik amaçlı sistemi şöyle anlattı:

1- Çoklu Değerlendirme: Her çalışanı en az üç kişi değerlendirdi. Ayrımcılığı önlemek için görev tanımları oluşturulup sorular buna göre hazırlandı.

2-Kıdem Faktörü: Çalışma yılları ek ödenek puanlamasına dahil edildi.

3-Mesleki Yetkinlik: İş araçları kullanımı ve bölüme özgü beceriler değerlendirmeye alındı.

4- Çalışma Koşulları: İşin zorluk derecesi, risk faktörleri ve vardiya gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Uluçay, "Bu dört kriterin puanlamasıyla çalışanların ek ödenekleri hesaplandı" dedi.

23 okulun ihtiyaçlarına çözümler üretildi

Uluçay, Gazimağusa Belediyesi görev alanı içersinde yer alan tüm okulların ihtiyaçları konusunda inisiyatif alarak, "Çocuklar hepimizindir" felsefesi ile 23 okulun ihtiyaçlarına çözümler üretildiğini kaydetti.

Uluçay, belediyenin emlak vergileri gelirlerinin bir kısmını eğitime ayırdıklarını, 6,8 milyon TL'lik kaynakla ada geneli yerel yönetimler arasında eğitime en çok kaynak ayıran ilk 5 belediye arasında yer aldıklarını belirtti.

22,450 metrelik yeni su hatları döşendi

Gazimağusa Belediyesi su biriminin, 2015'de Türkiye'den gelen su projesi kapsamında, şebeke eksikliği sebebiyle bu suya erişemeyen Anadolu Mahallesi ve Harika Mahallesi bölgelerimize alt yapı projelerini düzenleyerek su teminini sağladığını belirten Uluçay, şöyle devam etti:

Şehrin çeşitli bölgelerinde 22,450 metre yeni su hatları döşenerek, su altyapısı güçlendirilmiştir.

Su dağıtım performansını artırma çalışmaları kapsamında, Kent Ana Deposuna 5 yeni pompa alındı, scada sistemi kuruldu, elektrik kesintilerinde kesintisiz su dağıtımı için 110 kva jeneratör alımı yapıldı."

Altyapı yatırımları

"Mağusa'nın altyapısı iyileşiyor" diyen Uluçay, altyapı konusunda attıkları adımları şöyle aktardı:

945 metre yeni drenaj yaptık

450 metre drenaj kanal tamir ve temizliği yaptık

14,000 kg soğuk asfalt uygulaması yaptık

1,005 ton sıcak asfalt uygulaması yaptık

500 metre yeni kaldırım yaptık

Temizlik yatırımları

Uluçay, temizlik konusundaki adımlarını şöyle aktardı:

Şehir genelinde süpürgecisi olmayan mahallelerimizin birçoğuna süpürgeci eksikliğini giderdik.

Şehrimizin her geçen gün daha da temiz olabilmesi için 4 adet elektrikli, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı aldık.

Evsel atık toplama işlerinin daha kaliteli toplanması için 2 adet yeni çöp kamyonu aldık.

Şehrimiz genelinde kullanılmak üzere plastik yanında metal konteyner uygulaması da ekledik.

Kültürel miras çalışmaları

Kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirten Uluçay, belediye çatısı altında daimi bir restorasyon ekibi oluşturduklarını, Mağusa Kaleiçi bölgesinde acil müdahale gereken 20'den fazla noktada restorasyon yaptıklarını belirtti.

Uluçay, şöyle devam etti:

"Eski Eserler Dairesi ile yapılan protokol sayesinde, daha önce kapalı olan tarihi alanlar ziyarete açtık.

Canbulat Kapısı'nın önündeki işletmelere yer göstererek, kapının tarihi dokusuna yeniden kavuşmasını sağladık."

Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile birlikte yürüttükleri Çıraklık Eğitim Merkezi'nin 38 kişi ile başlayan 15-18 yaş arası öğrenci sayısını 100 kişiye çıkardıklarını belirtti, "Okulumuz büyümeye devam ediyor" dedi.

Uluçay, şöyle devam etti:

"Haftada 1 gün Matematik, İngilizce, Türkçe, Mesleki teknik, İletişim becerileri gibi dersler, 5 gün ise seçtikleri mesleğe dair iş yerinde eğitim şeklinde süren bir eğitim modelimiz vardır.

Çıraklık Eğitim Merkezi sayesinde, iş gücümüz gelişiyor, gençlerimiz direkt meslek sahibi oluyor, Mağusa'nın ekonomisi güçleniyor."

2025 hedefi: "En büyük hedef, kazandığımız güveni korumak"

Uluçay, 2025 yılına ilişkin hedeflerini de anlattı, "en büyük hedefimiz, kazandığımız güveni korumak" dedi.

Uluçay, 2025 yılına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

Şehrimizdeki yolların adım adım tamamen yenilenmesi hedefiyle, asfalt ihtiyaçlarını karşılayarak, daha rahat ve güvenli trafik ulaşımı hedefliyoruz. Ayrıca kaldırım eksikliklerini de gidererek şehrimizi daha yürünür bir hale getireceğiz.

Performansa dayalı İnsan Kaynakları sistemimizi daha da geliştirip, kurumsallaştırırken Belediyemizin insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Akıllı Şehir uygulamaları ile hizmetlerimizin kalite ve hızını daha da geliştirerek vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Kapsamlı bir Toplu Taşıma hizmeti sağlayarak hem ulaşımı kolaylaştırmayı. hem trafiği rahatlatmayı, hem de şehrimizi daha yaşanır bir yer kılmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz ay, Gazimağusa Kaymakamlığı ile birlikte oluşturduğumuz Kent Konseyi kapsamında paydaşlarla birlikte katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde şehrimizin sorunlarına çözüm olacak projeler üretip hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Şehrimizi daha yaşanır, yürünür bir hale getirmek için, yeşil alanları artıracağız.

Göreve geldiğimizden beri şehrimizin sokakları daha fazla aydınlık hale getirdik. Bu konuda gereken adımları atmaya devam ederek şehrimizde karanlık sokak bırakmayacağız.