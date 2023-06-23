2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Girne’de, park halinde aracında polis tarafından yapılan aramada dolu tabanca ve demir cop bulunması üzerine yargılanan Okan Bolatçıoğlu’nun aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, “Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçuyla yargılanan sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametinin altını çizdi.

Soytaç, sanığın polise yaptığı ilk izahatında silahı güvenlik işi nedeniyle taşıdığı beyanına değinip, kullanma niyeti olduğuna değindi.

Soytaç, Özel Güvelik İşleri Yasası’na tabi olan sanığın izinsiz silah tasarruf etmesinin ayrıca sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Girne'de Bolatcıoğlu’nun adına kayıtlı ve kullanımında bulunan park halindeki araç içerisinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada arka koltuğunda markası olmayan siyah renk deri çanta içerisinde muhafaza edilen siyah renk markası meçhul 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve yine aynı aracın ön sağ kapı cep kısmında muhafaza edilen demir cop bulunarak emare olarak alınmıştı.