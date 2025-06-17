2 yıl 6’şar ay hapislik

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde almak, tasarruf etmek suçlarından yargılanan Hüseyin Akar ve Bekir Altay hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Candaş okudu.

Sanıkları, 28 gram hintkeneviri, 10 gram MDMA, 6 gram kokain türü uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından mahkûm ettiklerini kaydeden Yargıç, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucu maddelerden MDMA ve kokainin tehlikeli türlerden olduğunu söyledi.

Yargıç, sanıkların ikisi tehlikeli 3 tür uyuşturucu bulundurmuş olmalarını aleyhlerinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Suçun ciddiyeti, vahameti ve diğer hususları dikkate aldıklarında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir edilmesinin olanaksız olduğunu kaydeden Yargıç, sanık Bekir Altay’ın 0.153 gram uyuşturucu madde alma ve tasarruf davasının da kararda dikkate alındığını belirtti.

Yargıç, sanıkları kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yargıç, “Ciddi ve yaygın olan suçlarda kamu menfaatini dikkate alarak ceza takdir edilmesi gerektiği Yüksek Mahkeme kararlarında belirtilmektedir. Yine Yüksek Mahkememiz belirtmiş olduğumuz prensiplerinde uyuşturucu suçlarının en yaygın suçlar arasında olduğunu, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir.” dedi.

Yargıç Barkın, sanıkları 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.