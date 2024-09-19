2. Uluslararası MÜZler Sanat Sempozyumu kapsamında “Bir dostluk yolu” sergisi açılıyor

“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında hayat bulan 2. Uluslararası MÜZler Sanat Sempozyumu, “Bir Dostluk Yolu” isimli sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

25 yıllık bir serüveni kapsayan ve Heidi Trautmann tarafından kaleme alınan “Perşembe Sanatçıları – Bir Dostluk Yolu” isimli kitabın resme evrilmiş halini sanatseverlere sunacak sergi, 24 Eylül Salı akşamı saat 19.00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sergi, 24 - 27 Eylül tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 10.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar; Gönen Atakol, Marylin Bosworth, Muriel Clutten, Christina Hessenberg, Anne Hughes, Hilary Jemal, Sue Monvid, Monika Ottow, Maxene Shailer, Heidi Trautmann, Christine Venediger, Tüneysel Yaylalı, Gülseven Atay Coles olacak.