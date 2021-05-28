2 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Bakanlar Kurulu; Merkezi Cezaevi’nde olan Yaman Damlu ile Serkan Akgün isimli iki mahkumun Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Damlu, 368 adet extacy hap ile yakalanıp 5 yıl hapis cezası almıştı. Akgün ise ülkeye 1700 adet uyuşturucu hap ithal edip 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

Karar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca alındı.

28 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.