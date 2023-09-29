“2. Şirinevler Gonnara Festivali” Pazar günü yapılıyor
2. Şirinevler Gonnara Festivali, Pazar günü yapılıyor.
2. Şirinevler Gonnara Festivali, Pazar günü yapılıyor.
Festival, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde, 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler köy meydanında düzenlenecek.
Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.
Festivalde ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek ve birinciye 2 bin 500; ikinciye 1500 ve üçüncüye 1000 TL ödül verilecek.
Festival programı şöyle:
“09.00-10.00 - Açılış konuşmaları
10.30-11.00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi
11.30-11.45 - Minik çocukların mâni atışmaları
12.00-13.00 - Cemal Aslangazi müzik dinletisi
13.15-13.45 - Palyaço gösterisi
13:45-14:30 -Ara
14.30-15.00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu gösterisi
15.15-17.15 - Digem Müzik Grubu konseri
17.30-17.45 - Yakındoğu Dans Grubu 1
17.50-18.05 - Yakındoğu Dans grubu 2
18.30-20.30 - Sandıktan Çıkanlar Nostaljik Defile
20.45-22.45 - Örge Volkan konseri”