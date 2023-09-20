2. Şirinevler Gonnara Festivali 1 Ekim'de yapılacak

İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, 1 Ekim Pazar günü yapılacak.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli tarafından yapılan açıklamaya göre, İkinci Şirinevler Gonnara Festivali, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı işbirliğinde, 1 Ekim Pazar günü 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler Köy Meydanı’nda yapılacak.

Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların konserlerine yer verilecek Festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Festivalde ayrıca, ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek. Birinciye 2 bin 500; ikinciye bin 500 ve üçüncüye bin TL ödül verilecek tavla turnuvasına katılmak isteyenler, 22 Eylül Perşembe gününe kadar Şirinevler Gonnara Festivali Facebook sayfasına mesaj atarak kayıt olabilecek.

Festival programı şöyle:

09.00-10:00 - Açılış Konuşmaları

10:30-11:00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi

11:30-11:45 - Minik Çocuklarımızın Mâni Atışmaları

12:00-13:00 - Cemal Aslangazi Müzik Dinletisi

13:15-13:45 - Palyaço Gösterisi

13:45-14:30 - ARA

14:30-15:00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu

15:15-17:15 - Digem Müzik Grubu Konseri

17:30-17:45 - Yakındoğu Dans Grubu 1

17:50-18:05 - Yakındoğu Dans grubu 2

18:30-20:30 - “Sandıktan Çıkanlar” Nostaljik Defile

20:45-22:45 - Örge Volkan Konseri