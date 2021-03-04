2 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı         

Çatalköy’deki evinde dün sabah boya yaptığı sırada dengesini kaybeden Buğra Ünal, 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında evinin giriş kısmındaki çardak üzerindeki kiremitleri boyayan 41 yaşındaki Ünal, dengesinin kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Ünal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.