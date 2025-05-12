2 kilo 170 gram hintkeneviri

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de ortak olarak düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında; S.J.M.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.