2 "geleneksel Kıbrıs ürünü"ne AB'den onay

Kıbrıs Haber Ajansı, Avrupa Birliği’nin (AB) çarşamba günü Pitsilia köyünde üretilen geleneksel iki Kıbrıs ürününü (Pitsillia lountza-güneşte kurutulmuş tütsülenmiş domuz eti filetosu ve sosisi) daha AB-Korumalı Coğrafik Göstergeler (PGI) listesine eklediğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Tarım Bakanlığı, konu ile ilgili basın açıklaması yaparak, bu gelişmenin memnunlukla karşılandığını, katma değeri olan ürünlerin üretilmesi, özellikle yerel şarapların kullanımı, Pitsilia bölgesi ve mükemmel ürünlerinin tanıtımının, ekonominin ve yerel gelişimin daha da güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’na göre, Pitsillia sosisi (Loukaniko Pitsilias), Pitsilia bölgesinden, yıllanmış, tütsülenmiş ve şarapta salamura/dinlendirilemiş edilmiş bir domuz eti ürünü, Lountza Pitsilias da kurutulmuş, salamura, tütsülenmiş, şarapta dinlendirilerek hazırlanmış domuz eti filetosu oluyor.

Avrupa Komisyonu, ‘ürünün yapılış usulünün değişmediğini, nesilden nesile geçtiğini, Pitsilia bölgesinde hala bugün üreticilerin modern tesislerinde aynı şekilde hazırlandığını’ belirtti.