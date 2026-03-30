2 bin 139 TL’lik ürünü çaldı, teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat” suçundan tutuklanan R.A.J. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 20.03.2026 tarihinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan bir süpermarket içerisinde 729,99 TL değerindeki 1 adet Nivea derma skin clear marka serumu, 709,99 TL değerindeki 1 adet Neutrogena Hydro Boo marka hiyalüronik asit jel kremi, 329,99 TL değerindeki 1 adet Dr. White Whitening marka diş beyazlatıcı kalemi ve 369,99 TL değerindeki 1 adet Neutrogena marka leke karşıtı aydınlatıcı serumu beraberinde bulundurduğu siyah renk el çantasının içerisine gizleyerek toplamda 2 bin 139,96 TL değerindeki kozmetik ürünlerini kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın 29 Mart’ta bildirilmesi üzerine incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının tespit edilerek aynı gün tutuklandığını belirtti. Zanlının evinde yapılan aramada ürünlerin kullanılmış halde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının suçunu kabul ettiğini ve ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.